После финала ЛЕ Чех завершит карьеру и будет работать в «Челси». Шлем сделал его легендой
Уходит красиво.
Уходит красиво.
«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Уже 20 лет, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Проведя 15 лет в
В 2006 году случилась травма, которая навсегда изменила карьеру и образ кипера. На 17-й секунде выездного матча АПЛ против «Рединга» Стивен Хант в борьбе за мяч ударил голкиперу коленом по голове. Около четырех минут Чеху оказывали помощь на поле, а потом его унесли на носилках.
Петра ждала непростая операция. Пока хирурги удаляли крупные осколки черепа и вставляли металлические пластины, болельщики опасались, что Чех больше не сможет играть так же самоотверженно и смело, как раньше. Петр пропустил три месяца. За это время ему разработали легендарный шлем, в котором Чех играл до завершения карьеры. Его выпустила компания Adidas, которая использовала специальную ударопоглощающую пену.
В первом матче после возвращения на поле Чех пропустил два мяча, а «Челси» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.
Вначале Чех жаловался на дискомфорт во время матчей. Но позднее привык к шлему, который уже успел стать его фирменным знаком. В интернете даже ходили шутки, что дети, рожденные после 2000 года, не смогут узнать Чеха, если увидят его без шлема.
В 2011 году в связи с переломом носа к шлему Чеха добавилась специальная защитная маска. И это породило новую порцию шуток.
Шлем настолько плотно стал ассоциироваться с Чехом, что ввел в заблуждение создателей футбольного симулятора FIFA 19. В режиме карьеры персонаж голкипера вел переговоры о новом контракте в цивильном костюме и в шлеме.
Сам Чех остроумно пристыдил парней из EA Sports: «Вы ошиблись, ребята. Я ношу галстук».
Разработчики отреагировали моментально.
В 2013 году Чех уже брал Лигу Европы с «Челси». Сегодня он может сделать это снова — в составе «Арсенала» и в матче против бывшей команды.
В 37 лет Чех официально заканчивает с футболом и мог бы начать карьеру
Но, кажется, Петр останется в футболе. По информации Sky Sport, он уже провел переговоры с «Челси» и летом получит должность спортивного директора клуба.
Если сегодня выиграет «Арсенал», Петр наверняка будет праздновать чуть сдержаннее, чем обычно.