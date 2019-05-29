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17:01 (мск), источник: Sport24

После финала ЛЕ Чех завершит карьеру и будет работать в «Челси». Шлем сделал его легендой

Уходит красиво.

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Источник: AP 2019

«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального игрока. Уже 20 лет, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Проведя 15 лет в Премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что достиг всего, чего хотел. Буду продолжать усердно работать в “Арсенале”, чтобы, возможно, выиграть еще один трофей в этом сезоне. А затем хочу посмотреть, что меня будет ждать за пределами зеленого газона», — зимой легендарный кипер объявил, что в мае завершит карьеру. Чех вряд ли предполагал, насколько символичным станет его прощальный матч.

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  • За 20-летнюю карьеру Петр выступал за чешские «Хмел» и «Спарту», французский «Ренн» и английские «Челси» и «Арсенал».
  • Чех 4 раза становился чемпионом Англии. Также он 5 раз выиграл Кубок Англии, 3 раза — Кубок английской Лиги и 4 раза — Суперкубок Англии.
  • В 2012 году он выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, а год спустя — Лигу Европы.
  • За сборную Чехии Петр выступал с 2002 по 2016 год. За это время он провел за национальную команду 124 матча.
  • У Чеха — четыре чемпионских титула АПЛ. Только один вратарь побеждал в чемпионате Англии чаще — Петер Шмейхель (5 пять побед в чемпионате).
  • В декабре 2015 года Петр попал в книгу рекордов Гиннеса как вратарь с наибольшим количеством (170) сухих матчей в АПЛ и в качестве обладателя «Золотой перчатки» с двумя клубами. Прямо сейчас у Чеха 202 игры в Англии на ноль.
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В 2006 году случилась травма, которая навсегда изменила карьеру и образ кипера. На 17-й секунде выездного матча АПЛ против «Рединга» Стивен Хант в борьбе за мяч ударил голкиперу коленом по голове. Около четырех минут Чеху оказывали помощь на поле, а потом его унесли на носилках.

Петра ждала непростая операция. Пока хирурги удаляли крупные осколки черепа и вставляли металлические пластины, болельщики опасались, что Чех больше не сможет играть так же самоотверженно и смело, как раньше. Петр пропустил три месяца. За это время ему разработали легендарный шлем, в котором Чех играл до завершения карьеры. Его выпустила компания Adidas, которая использовала специальную ударопоглощающую пену.

В первом матче после возвращения на поле Чех пропустил два мяча, а «Челси» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

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Вначале Чех жаловался на дискомфорт во время матчей. Но позднее привык к шлему, который уже успел стать его фирменным знаком. В интернете даже ходили шутки, что дети, рожденные после 2000 года, не смогут узнать Чеха, если увидят его без шлема.

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В 2011 году в связи с переломом носа к шлему Чеха добавилась специальная защитная маска. И это породило новую порцию шуток.

Шлем настолько плотно стал ассоциироваться с Чехом, что ввел в заблуждение создателей футбольного симулятора FIFA 19. В режиме карьеры персонаж голкипера вел переговоры о новом контракте в цивильном костюме и в шлеме.

Сам Чех остроумно пристыдил парней из EA Sports: «Вы ошиблись, ребята. Я ношу галстук».

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Разработчики отреагировали моментально.

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В 2013 году Чех уже брал Лигу Европы с «Челси». Сегодня он может сделать это снова — в составе «Арсенала» и в матче против бывшей команды.

В 37 лет Чех официально заканчивает с футболом и мог бы начать карьеру рок-звезды — кипер давно фанатеет от барабанов и выкладывает на YouTube каверы на Linkin Park, Foo Fighters, Nirvana и даже System of a down.

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Но, кажется, Петр останется в футболе. По информации Sky Sport, он уже провел переговоры с «Челси» и летом получит должность спортивного директора клуба.

Если сегодня выиграет «Арсенал», Петр наверняка будет праздновать чуть сдержаннее, чем обычно.

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