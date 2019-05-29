Харри Кейн отправится с «Тоттенхэмом» на финал Лиги чемпионов

Всего в столицу Испании вылетают 26 игроков «Тоттенхэма».
Кейн получил травму боковой связки левого голеностопа в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоялся 9 апреля в Лондоне, и с того времени на поле не выходил. На прошлой неделе «Тоттенхэм» сообщил, что футболист приступил к тренировкам в общей группе. Ранее форвард сборной Англии заявлял, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдет 1 июня в Мадриде.
В нынешнем сезоне Кейн забил 24 гола в 39 матчах за лондонский клуб.