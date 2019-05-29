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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Харри Кейн отправится с «Тоттенхэмом» на финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нападающий Харри Кейн вместе с другими футболистами лондонского «Тоттенхэма» отправится в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2019

Всего в столицу Испании вылетают 26 игроков «Тоттенхэма».

Кейн получил травму боковой связки левого голеностопа в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоялся 9 апреля в Лондоне, и с того времени на поле не выходил. На прошлой неделе «Тоттенхэм» сообщил, что футболист приступил к тренировкам в общей группе. Ранее форвард сборной Англии заявлял, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдет 1 июня в Мадриде.

В нынешнем сезоне Кейн забил 24 гола в 39 матчах за лондонский клуб.

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