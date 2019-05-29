Харри Кейн отправится с «Тоттенхэмом» на финал Лиги чемпионов

Кейн получил травму боковой связки левого голеностопа в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоялся 9 апреля в Лондоне, и с того времени на поле не выходил. На прошлой неделе «Тоттенхэм» сообщил, что футболист приступил к тренировкам в общей группе. Ранее форвард сборной Англии заявлял, что готов сыграть в финале Лиги чемпионов.