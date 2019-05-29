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18:48 (мск), источник: ТАСС

Президент УЕФА Чеферин назвал идеальной организацию финала Лиги Европы в Баку

БАКУ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал идеальной организацию финала Лиги Европы в Баку, отметив, что не понимает претензий английских болельщиков. Об этом он заявил журналистам.

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Источник: Reuters

В среду на Олимпийском стадионе столицы Азербайджана пройдет финальный матч Лиги Европы между английскими клубами «Арсенал» и «Челси». Начало встречи — 22:00 мск.

«Все в Баку организовано идеально и готово к финалу Лиги Европы. По крайней мере, на данный момент все выглядит очень хорошо, гостеприимно и отлично. Хотя детально итоги я буду подводить уже после финального свистка», — сказал Чеферин.

Глава УЕФА выразил удивление недовольством английских болельщиков, многие из которых сдали билеты из-за проблем с логистикой и высокой общей ценой на поездку. «Если честно, то я не понимаю претензий, не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или Бильбао, например. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах», — отметил он.

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