CAS оставил в силе отстранение ФК «Рубин» от еврокубков

«Рубин» был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. Согласно регламенту, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения. «Рубин» нарушил условия договора, не выполнив требование безубыточности в течение сезона-2017/18, что и стало причиной решения УЕФА. Руководство казанского клуба приняло решение обжаловать это решение, обратившись в CAS.