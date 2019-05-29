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19:30 (мск), источник: ТАСС

CAS оставил в силе отстранение ФК «Рубин» от еврокубков

ТАСС, 29 мая. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе отстранение от еврокубков казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» был подвергнут санкциям за несоблюдение критерия безубыточности в 2014 году. Согласно регламенту, с клубами, нарушившими данное правило, заключается мировое соглашение, одним из основных пунктов которого является полное соблюдение финансового fair play на протяжении действия соглашения. «Рубин» нарушил условия договора, не выполнив требование безубыточности в течение сезона-2017/18, что и стало причиной решения УЕФА. Руководство казанского клуба приняло решение обжаловать это решение, обратившись в CAS.

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