Первый трофей в карьере Сарри! А Эмери остался без Лиги чемпионов
«Челси» выиграл Лигу Европы.
«Челси» выиграл Лигу Европы.
До игры «Челси» — «Арсенал» обсуждали всё что угодно, кроме футбола. Финал Лиги Европы накрыл поток «грязных» новостей. В Англии наехали на УЕФА за выбор Баку в качестве города решающего матча. Команды отказались от большей части выделенных им билетов, и даже Юрген Клопп выступил по теме, к которой не имеет никакого отношения. В самом Азербайджане критиковали отказавшегося принимать участие в финале Генриха Мхитаряна: говорят, хавбеку запретили демонстрировать армянский флаг в случае победы. Маурицио Сарри, разъярённый конфликтом Давида Луиса и Гонсало Игуаина на предматчевой тренировке, пинал и топтал собственную кепку. Тем временем за Сарри прилетел президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, поселившийся в одном отеле с «Челси», а менеджера «Арсенала» Унаи Эмери записали в кандидаты на пост главного тренера «Барселоны». Наконец, фанаты двух лондонских клубов подрались в Баку, ранив гражданина России.
Сам футбол получался в первом тайме не таким ярким, как ленты новостей, связанные с «Челси» и «Арсеналом». Если вы не любитель тактической игры и счёта 0:0, то вряд ли наслаждались представлением. Вообще финалы Лиги Европы бывают разными, например, «Севилья» Эмери забивала в них по три гола «Днепру» и «Ливерпулю». Однако в этот раз складывалось впечатление, что команды скорее боятся пропустить, нежели стремятся забить. У «Арсенала» на кону была Лига чемпионов, у Сарри — первый трофей в карьере.
Первого удара по воротам бакинский стадион ждал около десяти минут, первый удар в створ состоялся только на исходе трети матча. Игроки группы атаки проигрывали обороняющимся и по количеству, и по качеству игры. «Арсенал» доставлял мяч в штрафную соперника за счёт рывков латералей Эйнсли
Совсем другое дело — второй тайм! Любой понимал, что только гол вскроет далёкую от лучших шоу АПЛ игру в британском финале. Так и получилось.
«Арсенал», естественно, раскрылся, но было большим риском оставлять столько свободного пространства, учитывая превосходство Эдена Азара и Педро в скорости над неповоротливыми защитниками «канониров». Каждая потеря мяча в середине поля таила опасность. В результате бельгиец, которого через несколько дней должны представить в Мадриде в качестве новичка «Реала», оформил дубль. Как ни странно, это первые голы Азара в розыгрыше ЛЕ. Педро тоже огорчил своего будущего руководителя. А вот атакующее трио «Арсенала» Озил — Ляказетт — Обамейянг провалило финал. Случайный в
«Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы. В 2013-м лондонцы с Чехом в воротах победили «Бенфику» (2:1). Эмери впервые проиграл финал турнира.
|Маурицио Сарри
|Унаи Эмери
|Оливье Жиру(Эмерсон)
|49′
|Алекс Ивоби
|69′
|Родригес Педро(Эден Азар)
|60′
|Эден Азар
|65′
|Эден Азар(Оливье Жиру)
|72′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Петр Чех
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Сократис Папастатопулос
|33
|Эмерсон
|6
|Лоран Косьельни
|27
|Андреас Кристенсен
68′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|30
|Давид Луиз
|31
|Сеад Колашинац
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|9
|Александр Ляказетт
|7
|Н`Голо Канте
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|18
|Оливье Жиру
|34
|Гранит Джака
|17
|Матео Ковачич
76′
|18
|Начо Монреаль
66′
|8
|Росс Баркли
|29
|Маттео Гендузи
|11
|Родригес Педро
56′71′
|10
|Месут Езил
78′
|22
|Виллиан
|59
|Джозеф Уиллок
|10
|Эден Азар
89′
|11
|Лукас Торрейра
67′
|21
|Давиде Дзаппакоста
|17
|Алекс Ивоби
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)