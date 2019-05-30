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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый трофей в карьере Сарри! А Эмери остался без Лиги чемпионов

«Челси» выиграл Лигу Европы.

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Слишком много предматчевого треша

До игры «Челси» — «Арсенал» обсуждали всё что угодно, кроме футбола. Финал Лиги Европы накрыл поток «грязных» новостей. В Англии наехали на УЕФА за выбор Баку в качестве города решающего матча. Команды отказались от большей части выделенных им билетов, и даже Юрген Клопп выступил по теме, к которой не имеет никакого отношения. В самом Азербайджане критиковали отказавшегося принимать участие в финале Генриха Мхитаряна: говорят, хавбеку запретили демонстрировать армянский флаг в случае победы. Маурицио Сарри, разъярённый конфликтом Давида Луиса и Гонсало Игуаина на предматчевой тренировке, пинал и топтал собственную кепку. Тем временем за Сарри прилетел президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, поселившийся в одном отеле с «Челси», а менеджера «Арсенала» Унаи Эмери записали в кандидаты на пост главного тренера «Барселоны». Наконец, фанаты двух лондонских клубов подрались в Баку, ранив гражданина России.

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Первый тайм: страх футбола

Сам футбол получался в первом тайме не таким ярким, как ленты новостей, связанные с «Челси» и «Арсеналом». Если вы не любитель тактической игры и счёта 0:0, то вряд ли наслаждались представлением. Вообще финалы Лиги Европы бывают разными, например, «Севилья» Эмери забивала в них по три гола «Днепру» и «Ливерпулю». Однако в этот раз складывалось впечатление, что команды скорее боятся пропустить, нежели стремятся забить. У «Арсенала» на кону была Лига чемпионов, у Сарри — первый трофей в карьере.

Первого удара по воротам бакинский стадион ждал около десяти минут, первый удар в створ состоялся только на исходе трети матча. Игроки группы атаки проигрывали обороняющимся и по количеству, и по качеству игры. «Арсенал» доставлял мяч в штрафную соперника за счёт рывков латералей Эйнсли Мэйтленда-Найлса и Зеада Колашинаца, создававших численное преимущество на флангах. У перехвативших инициативу перед перерывом «синих» ближе всего был к голу левый защитник Эмерсон: он нанёс первые удары по воротам (заблокированный) и в створ. Впрочем, самый яркий эпизод этих 45 минут — сейв Петра Чеха, оставивший без гола Оливье Жиру. Бывший вратарь «Челси» и их будущий спортивный директор не собирался портить прощальный матч за «Арсенал».

Второй тайм: «Челси» разрывает «Арсенал»

Совсем другое дело — второй тайм! Любой понимал, что только гол вскроет далёкую от лучших шоу АПЛ игру в британском финале. Так и получилось.

Всё перевернула атака «Челси» на 49-й минуте. Жиру выиграл единоборство в штрафной у капитана «Арсенала» Лорана Косельни и стал лучшим бомбардиром Лиги Европы с одиннадцатью забитыми мячами.

«Арсенал», естественно, раскрылся, но было большим риском оставлять столько свободного пространства, учитывая превосходство Эдена Азара и Педро в скорости над неповоротливыми защитниками «канониров». Каждая потеря мяча в середине поля таила опасность. В результате бельгиец, которого через несколько дней должны представить в Мадриде в качестве новичка «Реала», оформил дубль. Как ни странно, это первые голы Азара в розыгрыше ЛЕ. Педро тоже огорчил своего будущего руководителя. А вот атакующее трио «Арсенала» Озил — Ляказетт — Обамейянг провалило финал. Случайный в общем-то гол забил с подбора вышедший на замену Алекс Айуоби.

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«Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы. В 2013-м лондонцы с Чехом в воротах победили «Бенфику» (2:1). Эмери впервые проиграл финал турнира.

Челси
4:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, Финал29.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Baku Olympic Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриУнаи Эмери
Голы
Оливье Жиру(Эмерсон)49′
Алекс Ивоби69′
Родригес Педро(Эден Азар)60′
Эден Азар65′
Эден Азар(Оливье Жиру)72′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Петр Чех
28Сесар Аспиликуэта
5Сократис Папастатопулос
33Эмерсон
6Лоран Косьельни
27Андреас Кристенсен
68′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
30Давид Луиз
31Сеад Колашинац
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
9Александр Ляказетт
7Н`Голо Канте
14Пьер-Эмерик Обамеянг
18Оливье Жиру
34Гранит Джака
17Матео Ковачич
76′
18Начо Монреаль
66′
8Росс Баркли
29Маттео Гендузи
11Родригес Педро
56′71′
10Месут Езил
78′
22Виллиан
59Джозеф Уиллок
10Эден Азар
89′
11Лукас Торрейра
67′
21Давиде Дзаппакоста
17Алекс Ивоби
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)13
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
7Угловые5
14Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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