Педро повторил достижение Аленичева, отличившись в финалах ЛЧ и ЛЕ

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Педро в среду забил один из мячей «Челси» в ворота «Арсенала» (4:1) в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, который прошел в Баку. До этого испанец отличался в победном финале Лиги чемпионов-2010/11 между испанской «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед» (3:1), когда выступал за «сине-гранатовых».

Дмитрий Аленичев, в свою очередь, забивал мячи в финалах еврокубков в составе «Порту», сначала отличившись в решающем матче Кубка УЕФА с шотландским «Селтиком» (3:2) в 2003 году, а спустя год поразив ворота «Монако» (3:0) в финале Лиги чемпионов.