Аршавин чуть не пострадал от удара футболиста «Челси» перед финалом Лиги Европы
Курьезный эпизод произошел в прямом эфире «Матч ТВ» в Баку перед финальным матчем Лиги Европы, в которым встречались лондонские команды «Челси» и «Арсенал».
Курьезный эпизод произошел в прямом эфире «Матч ТВ» в Баку перед финальным матчем Лиги Европы, в которым встречались лондонские команды «Челси» и «Арсенал».
В бывшего футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина, который комментировал игру на «Матче», едва не попал мячом нападающий «Челси» Педро Родригес.
Аршавин вместе с комментатором Денисом Казанским обсуждали предстоящий матч за воротами, у которых футболисты «Челси» тренировали удары перед игрой.
«Ого, чуть нас не убили!» — воскликнул Казанский, когда мяч пролетел рядом с ним и Аршавиным, задев камеру.
«Хорошо, что не прилетело мне в шею, — рассмеялся Аршавин. — Видите, они нервничают. Они знают, что я могу сказать
Аршавин пребывал в хорошем настроении до игры, но был расстроен по окончании матча: его бывшая команда потерпела поражение с крупным счетом 1:4. Педро забил один из четырех голов «Челси».
|Маурицио Сарри
|Унаи Эмери
|Оливье Жиру(Эмерсон)
|49′
|Алекс Ивоби
|69′
|Родригес Педро(Эден Азар)
|60′
|Эден Азар
|65′
|Эден Азар(Оливье Жиру)
|72′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Петр Чех
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Сократис Папастатопулос
|33
|Эмерсон
|6
|Лоран Косьельни
|27
|Андреас Кристенсен
68′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|30
|Давид Луиз
|31
|Сеад Колашинац
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|9
|Александр Ляказетт
|7
|Н`Голо Канте
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|18
|Оливье Жиру
|34
|Гранит Джака
|17
|Матео Ковачич
76′
|18
|Начо Монреаль
66′
|8
|Росс Баркли
|17
|Алекс Ивоби
|11
|Родригес Педро
56′71′
|10
|Месут Езил
77′
|22
|Виллиан
|59
|Джозеф Уиллок
|10
|Эден Азар
89′
|11
|Лукас Торрейра
66′
|21
|Давиде Дзаппакоста
|29
|Маттео Гендузи
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)