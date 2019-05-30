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09:35 (мск), источник: Sport24

Аршавин чуть не пострадал от удара футболиста «Челси» перед финалом Лиги Европы

Курьезный эпизод произошел в прямом эфире «Матч ТВ» в Баку перед финальным матчем Лиги Европы, в которым встречались лондонские команды «Челси» и «Арсенал».

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12
фотографий

В бывшего футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина, который комментировал игру на «Матче», едва не попал мячом нападающий «Челси» Педро Родригес.

Аршавин вместе с комментатором Денисом Казанским обсуждали предстоящий матч за воротами, у которых футболисты «Челси» тренировали удары перед игрой.

«Ого, чуть нас не убили!» — воскликнул Казанский, когда мяч пролетел рядом с ним и Аршавиным, задев камеру.

«Хорошо, что не прилетело мне в шею, — рассмеялся Аршавин. — Видите, они нервничают. Они знают, что я могу сказать что-то не то».

Во время загрузки произошла ошибка.

Аршавин пребывал в хорошем настроении до игры, но был расстроен по окончании матча: его бывшая команда потерпела поражение с крупным счетом 1:4. Педро забил один из четырех голов «Челси».

Челси
4:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, Финал29.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Baku Olympic Stadium, 51370 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриУнаи Эмери
Голы
Оливье Жиру(Эмерсон)49′
Алекс Ивоби69′
Родригес Педро(Эден Азар)60′
Эден Азар65′
Эден Азар(Оливье Жиру)72′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Петр Чех
28Сесар Аспиликуэта
5Сократис Папастатопулос
33Эмерсон
6Лоран Косьельни
27Андреас Кристенсен
68′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
30Давид Луиз
31Сеад Колашинац
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
9Александр Ляказетт
7Н`Голо Канте
14Пьер-Эмерик Обамеянг
18Оливье Жиру
34Гранит Джака
17Матео Ковачич
76′
18Начо Монреаль
66′
8Росс Баркли
17Алекс Ивоби
11Родригес Педро
56′71′
10Месут Езил
77′
22Виллиан
59Джозеф Уиллок
10Эден Азар
89′
11Лукас Торрейра
66′
21Давиде Дзаппакоста
29Маттео Гендузи
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
7Угловые5
14Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
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