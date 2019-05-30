Аршавин чуть не пострадал от удара футболиста «Челси» перед финалом Лиги Европы

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В бывшего футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина, который комментировал игру на «Матче», едва не попал мячом нападающий «Челси» Педро Родригес.

Аршавин вместе с комментатором Денисом Казанским обсуждали предстоящий матч за воротами, у которых футболисты «Челси» тренировали удары перед игрой.

«Ого, чуть нас не убили!» — воскликнул Казанский, когда мяч пролетел рядом с ним и Аршавиным, задев камеру.

«Хорошо, что не прилетело мне в шею, — рассмеялся Аршавин. — Видите, они нервничают. Они знают, что я могу сказать что-то не то».