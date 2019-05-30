«Лион» попал в групповой этап Лиги чемпионов после победы «Челси» в ЛЕ

Финальная встреча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» прошла в среду и завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих». По регламенту УЕФА, победитель Лиги Европы получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов, но «Челси» уже обеспечил себе место на данной стадии турнира, заняв третье место в английской премьер-лиге. Таким образом, путевка в групповой этап Лиги чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошла третьей команде Франции, которой является «Лион».