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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» попал в групповой этап Лиги чемпионов после победы «Челси» в ЛЕ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Французский «Лион» стал участником группового этапа футбольной Лиги чемпионов следующего сезона благодаря победе лондонского «Челси» над «Арсеналом» в финале Лиги Европы в Баку, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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13
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Финальная встреча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» прошла в среду и завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих». По регламенту УЕФА, победитель Лиги Европы получает путевку в групповой этап Лиги чемпионов, но «Челси» уже обеспечил себе место на данной стадии турнира, заняв третье место в английской премьер-лиге. Таким образом, путевка в групповой этап Лиги чемпионов согласно рейтингу коэффициентов УЕФА отошла третьей команде Франции, которой является «Лион».

Ранее благодаря тому, что в финал Лиги чемпионов пробились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», обеспечившие себе место в следующем розыгрыше турнира по итогам чемпионата Англии, прямую путевку в групповой этап получил чемпион Австрии «Зальцбург».

Челси
4:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, Финал29.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Baku Olympic Stadium, 51370 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриУнаи Эмери
Голы
Оливье Жиру(Эмерсон)49′
Алекс Ивоби69′
Родригес Педро(Эден Азар)60′
Эден Азар65′
Эден Азар(Оливье Жиру)72′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Петр Чех
28Сесар Аспиликуэта
5Сократис Папастатопулос
33Эмерсон
6Лоран Косьельни
27Андреас Кристенсен
68′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
30Давид Луиз
31Сеад Колашинац
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
9Александр Ляказетт
7Н`Голо Канте
14Пьер-Эмерик Обамеянг
18Оливье Жиру
34Гранит Джака
17Матео Ковачич
76′
18Начо Монреаль
66′
8Росс Баркли
17Алекс Ивоби
11Родригес Педро
56′71′
10Месут Езил
77′
22Виллиан
59Джозеф Уиллок
10Эден Азар
89′
11Лукас Торрейра
66′
21Давиде Дзаппакоста
29Маттео Гендузи
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
7Угловые5
14Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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