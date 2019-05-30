Сарри: Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в «Челси»

«Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для “Челси” и что “Челси” может сделать для меня. Мене нравится работать в Премьер-лиге, я счастлив в “Челси”, но в конце каждого сезона необходимо всё обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в “Челси”. Но одного моего мнения тут недостаточно», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.