Педро — первый игрок, выигравший все главные международные трофеи
В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом».
В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом».
Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1.
Одним из главных героев встречи стал вингер «Челси» Педро, который отметился голом. Кроме того, 31-летний испанец стал первым игроком, кто выигрывал все главные международные трофеи. Теперь на счету победы в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а также чемпионата Европы и чемпионата мира.
Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне Педро принял участие в 52 матчах. На его счету 13 забитых мячей и 5 результативных передач. В «Челси» испанец перешёл летом 2015 года из «Барселоны» за € 27 млн. Контракт футболиста с синими рассчитан до лета 2020 года.
|Маурицио Сарри
|Унаи Эмери
|Оливье Жиру(Эмерсон)
|49′
|Алекс Ивоби
|69′
|Родригес Педро(Эден Азар)
|60′
|Эден Азар
|65′
|Эден Азар(Оливье Жиру)
|72′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Петр Чех
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Сократис Папастатопулос
|33
|Эмерсон
|6
|Лоран Косьельни
|27
|Андреас Кристенсен
68′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|30
|Давид Луиз
|31
|Сеад Колашинац
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|9
|Александр Ляказетт
|7
|Н`Голо Канте
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|18
|Оливье Жиру
|34
|Гранит Джака
|17
|Матео Ковачич
76′
|18
|Начо Монреаль
66′
|8
|Росс Баркли
|17
|Алекс Ивоби
|11
|Родригес Педро
56′71′
|10
|Месут Езил
77′
|22
|Виллиан
|59
|Джозеф Уиллок
|10
|Эден Азар
89′
|11
|Лукас Торрейра
66′
|21
|Давиде Дзаппакоста
|29
|Маттео Гендузи
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)