Педро — первый игрок, выигравший все главные международные трофеи

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Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1.

Одним из главных героев встречи стал вингер «Челси» Педро, который отметился голом. Кроме того, 31-летний испанец стал первым игроком, кто выигрывал все главные международные трофеи. Теперь на счету победы в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а также чемпионата Европы и чемпионата мира.