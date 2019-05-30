УЕФА создала бесполезный финал Лиги Европы. Просто стыд

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Вы сами-то поняли, что это было? В очередной раз объяснили себе, ради чего не спали до полуночи посреди недели? Хорошо, что весна и любое безумие можно свалить на неё. Но вот получение удовольствия от финала этой Лиги Европы — было?

Такие матчи унижают вообще всю работу и позицию УЕФА по продвижению клубного футбола в Европе. Эта Лига Европы в нынешнем виде и формате срочно нуждается в очередном переосмыслении. Потому что не бывает двух главных турниров. И уже есть Лига чемпионов, которая для всех была, есть и останется абсолютным топом. Турниром, куда стремится каждый футболист. Турниром, об участии в котором мечтает каждый экономически грамотный менеджер. Турниром, который будет стабильно собирать аудиторию.

Кубок УЕФА был второстепенным, но самостоятельным турниром. Ребрендинг убил самоидентичность.

Теперь это такая же лига, только для бедных. Причём во всех смыслах. Соревнование, которое интересно смотреть только ради борьбы клубов с непонятными именами. По весне Лига Европы превращается в турнир отчаявшихся: для тех, кому необходимо любой ценой спасать сезон. И победа в нём в итоге важна только для болельщиков победившей команды. Можно удовлетворённо констатировать, что сезон не получился провальным, а уже утром забыть про эту победу и этот финал.

Невозможно без «гугла» вспомнить хотя бы пять последних финалов даже на уровне победителей. Да вообще примерно всё, с чем сразу ассоциируется Лига Европы, заканчивается на факте о том, что её слишком часто выигрывал Унаи Эмери. Это турнир, где до финала доходит команда, которая разваливается спустя два месяца (и речь о «Днепре»). Турнир, где не случается ничего исторического и великого. Обновляются какие-то внутренние рекорды, на этом всё.

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А главное, что в УЕФА так до сих пор и не придумали, что делать со вторым турниром. Завалить его деньгами не получится, потому что это глупо, бесполезно и нерентабельно. Создать идентичность до сих пор не получается: гимн Лиги Европы никто не отличит от любой мелодии из фильмов Кристофера Нолана. Пафосно, громко, не запоминается. Можно сколько угодно устраивать презентации новых мячей, цветов и концепции турнира. Но всем будет плевать, потому что у всех уже есть своя главная Лига. С ней бесполезно соревноваться в пафосе, исторической значимости и перехватывать интерес зрителей. Просто без шансов. Так придумайте второму турниру свою концепцию, роль и смысл. А не просто презентуйте как «такая же Лига чемпионов, только чуть проще».

И первый шаг для этого — выбор места для проведения финала турнира. Серьёзно, за последние 10 лет победитель Лиги Европы определялся в Гамбурге, Бухаресте, Варшаве, Сольне, Лионе. На этот раз в Баку. Вся эта политика пропаганды футбола привела к одному из самых позорных инцидентов для современного футбола. Со всех сторон идут крики о толерантности, равноправии и глобализации. А затем провоцируется и не разрешается конфликт вокруг приезда в Баку Генриха Мхитаряна. Вообще без оценок обеих сторон: всё это в первую очередь вина организаторов. Не принимающей стороны, а вот тех самых людей, которые выбирали Баку, обучали всех в Баку и звали гостей в Баку. Именно они виноваты в том, что бедные болельщики «Арсенала» из Средней Азии не могли спокойно гулять по городу в майках любимой команды с фамилией любимого игрока.

Финал Лиги Европы, на котором нельзя просто пройтись по городу в официальной футболке клуба, за который ты болеешь. В 2019 году. Дикость, из которой в УЕФА должны сделать выводы.