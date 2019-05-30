Чех не заслужил таких проводов. «Арсенал» не заслужил трофей
Корреспондент «СЭ» — о смазанном финале блистательной карьеры Петра Чеха.
Корреспондент «СЭ» — о смазанном финале блистательной карьеры Петра Чеха.
Наверное к этому финалу Петра Чеха вела сама судьба. Карьера одного из лучших и самых харизматичных голкиперов мирового футбола настолько нетривиальна, что не могла закончиться банально. Но совершенно точно без скандала, потому что они и Чех — две параллельные вселенные.
Для него на первом месте всегда был, есть и будет футбол, поэтому и прощание с ним
Не просто же так только кажущийся слепым жребий в марте свел «Арсенал» с «Ренном». Клубом, который попадает в еврокубки по большим праздникам, но безумно дорог Чеху, как первая зарубежная команда в его карьере. Голкипера восторженно приняли во Франции, но жалеть по старой памяти не стали. После 1:3 «канониры» были близки к вылету, и перед ответной игрой Эмери сделал нестандартный ход — попросил Чеха поговорить с командой. После речи ветерана в раздевалке лондонцы просто не могли не выйти в четвертьфинал, а встреча «канониров» с «Челси» уже виделась неизбежной.
Неизвестно, говорил ли
Та скромная по статусу команда была готова умирать на поле. Нынешний «Арсенал» в среду вышел поиграть в футбол, и был перекушен пополам матерыми волками в синей форме. То есть, в полной мере явил миру разницу в менталитете двух лондонских клубов. В «Челси», как вспоминал Чех, атмосфера в раздевалке после поражений напоминала похороны. «Арсенал» же выиграл свой единственный еврокубок в 1994 году. Еще до «дела Босмана» и прихода Арсена Венгера, но с Тони Адамсом, Ли Диксоном и Полом Мерсоном на поле. Брутальными английскими мужиками из далекой уже футбольной юности.
«Это будет звучать странно, но, думаю, “Арсеналу” не хватает давления», — еще одна цитата Чеха, объясняющая, почему в своем последнем финале он сражался чуть ли не в одиночку, а игроки в синей форме бросались под удары его поздно проснувшихся одноклубников с одержимостью берсеркеров. Так, словно в тот момент решались вопросы жизни и смерти. Поэтому забивший ключевой мяч Жиру стал лучшим снайпером Лиги Европы в игре с командой, где его фактически списали со счетов, а выглядевший ключом к успеху атакующий тандем Ляказетт — Обамеянг отметился в протоколе только в графе «составы команд».
Результат и «Арсенал» — давние антонимы. Именно поэтому болельщики требовали отставки Венгера, забыв о его былых заслугах. И эту болезнь так и не вылечил Унаи Эмери. Накануне тренер рассказывал о важности победы в Лиге Европы и о том, как убеждал команду в необходимости бороться за четыре трофея. Несмотря на красивые слова, на выходе получился ноль.
Еще в декабре «канониры» по итогам дерби с «Тоттенхэмом» попрощались с Кубком лиги (0:2). Месяц спустя — и снова на родном «Эмирейтс» — были похоронены мечты о Кубке Англии, когда по хозяевам катком проехал воодушевленный первыми шагами Уле Гуннара Сульшера «МЮ» (1:3). Весной не удалось удержаться в четверке лидеров в
Чех едва ли заслуживал такого финала карьеры, только один в поле не воин. Красивое прощание — с клубом, а не с футболом — удалось Эдену Азару. Ну, а Петр уже в новой роли спортивного директора вернется в атмосферу постоянного давления, которая не помешала, а скорее помогла ему за 11 лет на «Стэмфорд Бридж» завоевать полтора десятка трофеев.
|Маурицио Сарри
|Унаи Эмери
|Оливье Жиру(Эмерсон)
|49′
|Алекс Ивоби
|69′
|Родригес Педро(Эден Азар)
|60′
|Эден Азар
|65′
|Эден Азар(Оливье Жиру)
|72′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Петр Чех
|28
|Сесар Аспиликуэта
|5
|Сократис Папастатопулос
|33
|Эмерсон
|6
|Лоран Косьельни
|27
|Андреас Кристенсен
68′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|30
|Давид Луиз
|31
|Сеад Колашинац
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|9
|Александр Ляказетт
|7
|Н`Голо Канте
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|18
|Оливье Жиру
|34
|Гранит Джака
|17
|Матео Ковачич
76′
|18
|Начо Монреаль
66′
|8
|Росс Баркли
|17
|Алекс Ивоби
|11
|Родригес Педро
56′71′
|10
|Месут Езил
77′
|22
|Виллиан
|59
|Джозеф Уиллок
|10
|Эден Азар
89′
|11
|Лукас Торрейра
66′
|21
|Давиде Дзаппакоста
|29
|Маттео Гендузи
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли(Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели(Италия)