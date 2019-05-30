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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чех не заслужил таких проводов. «Арсенал» не заслужил трофей

Корреспондент «СЭ» — о смазанном финале блистательной карьеры Петра Чеха​.

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Наверное к этому финалу Петра Чеха вела сама судьба. Карьера одного из лучших и самых харизматичных голкиперов мирового футбола настолько нетривиальна, что не могла закончиться банально. Но совершенно точно без скандала, потому что они и Чех — две параллельные вселенные.

Для него на первом месте всегда был, есть и будет футбол, поэтому и прощание с ним Чеха-игрока должно было получиться красивым. Не таким, как счет на табло стадиона в Баку.

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Не просто же так только кажущийся слепым жребий в марте свел «Арсенал» с «Ренном». Клубом, который попадает в еврокубки по большим праздникам, но безумно дорог Чеху, как первая зарубежная команда в его карьере. Голкипера восторженно приняли во Франции, но жалеть по старой памяти не стали. После 1:3 «канониры» были близки к вылету, и перед ответной игрой Эмери сделал нестандартный ход — попросил Чеха поговорить с командой. После речи ветерана в раздевалке лондонцы просто не могли не выйти в четвертьфинал, а встреча «канониров» с «Челси» уже виделась неизбежной.

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Неизвестно, говорил ли что-то Петр в Баку, но обычно такие вещи работают только один раз. А ведь Чех в одном из недавних интервью признавался, что ему мало сыграть в финале, и он хочет убить одним выстрелом трех зайцев. Выиграть трофей, добыть «Арсеналу» место в Лиге чемпионов и гарантировать место в этом турнире родной «Спарте», за которую он провел первый из своих 136 еврокубковых матчей. Тогда — в сентябре 2001-го — пражане выстояли в Мюнхене в гостях у действующего победителя Лиги чемпионов «Баварии».

Та скромная по статусу команда была готова умирать на поле. Нынешний «Арсенал» в среду вышел поиграть в футбол, и был перекушен пополам матерыми волками в синей форме. То есть, в полной мере явил миру разницу в менталитете двух лондонских клубов. В «Челси», как вспоминал Чех, атмосфера в раздевалке после поражений напоминала похороны. «Арсенал» же выиграл свой единственный еврокубок в 1994 году. Еще до «дела Босмана» и прихода Арсена Венгера, но с Тони Адамсом, Ли Диксоном и Полом Мерсоном на поле. Брутальными английскими мужиками из далекой уже футбольной юности.

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«Это будет звучать странно, но, думаю, “Арсеналу” не хватает давления», — еще одна цитата Чеха, объясняющая, почему в своем последнем финале он сражался чуть ли не в одиночку, а игроки в синей форме бросались под удары его поздно проснувшихся одноклубников с одержимостью берсеркеров. Так, словно в тот момент решались вопросы жизни и смерти. Поэтому забивший ключевой мяч Жиру стал лучшим снайпером Лиги Европы в игре с командой, где его фактически списали со счетов, а выглядевший ключом к успеху атакующий тандем Ляказетт — Обамеянг отметился в протоколе только в графе «составы команд».

Результат и «Арсенал» — давние антонимы. Именно поэтому болельщики требовали отставки Венгера, забыв о его былых заслугах. И эту болезнь так и не вылечил Унаи Эмери. Накануне тренер рассказывал о важности победы в Лиге Европы и о том, как убеждал команду в необходимости бороться за четыре трофея. Несмотря на красивые слова, на выходе получился ноль.

Еще в декабре «канониры» по итогам дерби с «Тоттенхэмом» попрощались с Кубком лиги (0:2). Месяц спустя — и снова на родном «Эмирейтс» — были похоронены мечты о Кубке Англии, когда по хозяевам катком проехал воодушевленный первыми шагами Уле Гуннара Сульшера «МЮ» (1:3). Весной не удалось удержаться в четверке лидеров в премьер-лиге, когда случился кошмарный отрезок с четырьмя поражениями в пяти турах. На этом фоне бакинские 1:4 выглядят логичным завершением очередного неудачного сезона.

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Чех едва ли заслуживал такого финала карьеры, только один в поле не воин. Красивое прощание — с клубом, а не с футболом — удалось Эдену Азару. Ну, а Петр уже в новой роли спортивного директора вернется в атмосферу постоянного давления, которая не помешала, а скорее помогла ему за 11 лет на «Стэмфорд Бридж» завоевать полтора десятка трофеев. Что-то в духе «Челси» действительно есть. Весь сезон находившийся под чудовищным прессом Маурицио Сарри это подтвердит. Останется ли он в Лондоне, или возглавит «Ювентус», уже не принципиально. Главное — у тренера теперь есть первый в карьере титул. А Эмери первую английскую сессию завалил. Пересдача будет уже в следующем сезоне.

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Лондонский клуб «Челси» выиграл Лигу Европы по футболу
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10:28 (мск)© Ньюстюб
Челси
4:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, Финал29.05.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Baku Olympic Stadium, 51370 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриУнаи Эмери
Голы
Оливье Жиру(Эмерсон)49′
Алекс Ивоби69′
Родригес Педро(Эден Азар)60′
Эден Азар65′
Эден Азар(Оливье Жиру)72′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Петр Чех
28Сесар Аспиликуэта
5Сократис Папастатопулос
33Эмерсон
6Лоран Косьельни
27Андреас Кристенсен
68′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
30Давид Луиз
31Сеад Колашинац
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
9Александр Ляказетт
7Н`Голо Канте
14Пьер-Эмерик Обамеянг
18Оливье Жиру
34Гранит Джака
17Матео Ковачич
76′
18Начо Монреаль
66′
8Росс Баркли
17Алекс Ивоби
11Родригес Педро
56′71′
10Месут Езил
77′
22Виллиан
59Джозеф Уиллок
10Эден Азар
89′
11Лукас Торрейра
66′
21Давиде Дзаппакоста
29Маттео Гендузи
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
7Угловые5
14Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяФилиппо Мели(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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