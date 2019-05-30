Чех не заслужил таких проводов. «Арсенал» не заслужил трофей

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Наверное к этому финалу Петра Чеха вела сама судьба. Карьера одного из лучших и самых харизматичных голкиперов мирового футбола настолько нетривиальна, что не могла закончиться банально. Но совершенно точно без скандала, потому что они и Чех — две параллельные вселенные.

Для него на первом месте всегда был, есть и будет футбол, поэтому и прощание с ним Чеха-игрока должно было получиться красивым. Не таким, как счет на табло стадиона в Баку.

Не просто же так только кажущийся слепым жребий в марте свел «Арсенал» с «Ренном». Клубом, который попадает в еврокубки по большим праздникам, но безумно дорог Чеху, как первая зарубежная команда в его карьере. Голкипера восторженно приняли во Франции, но жалеть по старой памяти не стали. После 1:3 «канониры» были близки к вылету, и перед ответной игрой Эмери сделал нестандартный ход — попросил Чеха поговорить с командой. После речи ветерана в раздевалке лондонцы просто не могли не выйти в четвертьфинал, а встреча «канониров» с «Челси» уже виделась неизбежной.

Неизвестно, говорил ли что-то Петр в Баку, но обычно такие вещи работают только один раз. А ведь Чех в одном из недавних интервью признавался, что ему мало сыграть в финале, и он хочет убить одним выстрелом трех зайцев. Выиграть трофей, добыть «Арсеналу» место в Лиге чемпионов и гарантировать место в этом турнире родной «Спарте», за которую он провел первый из своих 136 еврокубковых матчей. Тогда — в сентябре 2001-го — пражане выстояли в Мюнхене в гостях у действующего победителя Лиги чемпионов «Баварии».

Та скромная по статусу команда была готова умирать на поле. Нынешний «Арсенал» в среду вышел поиграть в футбол, и был перекушен пополам матерыми волками в синей форме. То есть, в полной мере явил миру разницу в менталитете двух лондонских клубов. В «Челси», как вспоминал Чех, атмосфера в раздевалке после поражений напоминала похороны. «Арсенал» же выиграл свой единственный еврокубок в 1994 году. Еще до «дела Босмана» и прихода Арсена Венгера, но с Тони Адамсом, Ли Диксоном и Полом Мерсоном на поле. Брутальными английскими мужиками из далекой уже футбольной юности.

«Это будет звучать странно, но, думаю, “Арсеналу” не хватает давления», — еще одна цитата Чеха, объясняющая, почему в своем последнем финале он сражался чуть ли не в одиночку, а игроки в синей форме бросались под удары его поздно проснувшихся одноклубников с одержимостью берсеркеров. Так, словно в тот момент решались вопросы жизни и смерти. Поэтому забивший ключевой мяч Жиру стал лучшим снайпером Лиги Европы в игре с командой, где его фактически списали со счетов, а выглядевший ключом к успеху атакующий тандем Ляказетт — Обамеянг отметился в протоколе только в графе «составы команд».

Результат и «Арсенал» — давние антонимы. Именно поэтому болельщики требовали отставки Венгера, забыв о его былых заслугах. И эту болезнь так и не вылечил Унаи Эмери. Накануне тренер рассказывал о важности победы в Лиге Европы и о том, как убеждал команду в необходимости бороться за четыре трофея. Несмотря на красивые слова, на выходе получился ноль.

Еще в декабре «канониры» по итогам дерби с «Тоттенхэмом» попрощались с Кубком лиги (0:2). Месяц спустя — и снова на родном «Эмирейтс» — были похоронены мечты о Кубке Англии, когда по хозяевам катком проехал воодушевленный первыми шагами Уле Гуннара Сульшера «МЮ» (1:3). Весной не удалось удержаться в четверке лидеров в премьер-лиге, когда случился кошмарный отрезок с четырьмя поражениями в пяти турах. На этом фоне бакинские 1:4 выглядят логичным завершением очередного неудачного сезона.