УЕФА опубликовал список квалифицировавшихся в групповой этап ЛЧ и ЛЕ сезона-2019/20 клубов

Источник: AFP 2019

29 мая в финальном матче Лиги Европы английский «Челси» переиграл «Арсенал» (4:1). Встреча проходила в Баку.

В групповой этап Лиги чемпионов прошли испанские клубы «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия», английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», турецкий «Галатасарай», бельгийский «Гент», португальская «Бенфика», австрийский «Зальцбург», российские «Зенит» и «Локомотив», французские ПСЖ, «Лион» и «Лилль», немецкие «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг» и «Байер». Российский «Краснодар» начнет борьбу за попадание в групповой этап турнира с третьего квалификационного раунда. Всего в групповом раунде примут участие 32 команды.

На групповом этапе Лиги Европы выступят итальянские «Лацио» и «Милан», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Хетафе» и «Севилья», немецкие «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Вольфсбург», французские «Ренн» и «Сент-Этьен», российский ЦСКА, португальский «Спортинг», украинская «Александрия», бельгийский «Мехелен», турецкий «Бешикташ», австрийский «Вольфсберг» и швейцарский «Лугано». Также в Лиге Европы примут участие московский «Спартак» и тульский «Арсенал». «Спартак» примет участие в третьем раунде квалификационного отбора турнира, «Арсенал» — в третьем. Всего в групповом этапе Лиги Европы примут участие 48 команд.