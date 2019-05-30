«Тоттенхэм» покажет финал ЛЧ на своем стадионе. Уже продали 62 тысячи билетов

Источник: Sport24

Финал Лиги чемпионов в Мадриде станет первым в истории для «Тоттенхэма». Боссы клуба придумали самый простой способ, как заработать на показе матча за пределами Мадрида — организовать трансляцию на своем стадионе.

Организаторы обещают трансляцию на самом большом LED-экране в Европе.

На стадионе «Тоттенэма» уже установлены два экрана площадью 325 квадратных метров и еще два — по 190 квадратных метров.

Помимо этого огромный экран будет установлен на поле. Так что для каждого пришедшего обзор будет идеальным.

Цены на билеты были — чисто символические для Англии: 10 фунтов для взрослых и 5 фунтов для детей. Но кажется, организаторы продешевили. Все билеты раскупили за несколько дней. То есть на трансляцию финала соберется 62 тысячи зрителей.

По самым скромным подсчетам, доход от мероприятия составит для «шпор» не менее полумиллиона фунтов стерлингов. И это только за билеты.

Плюс — продажи еды, напитков, сувенирной продукции и мерча.

С продажей билетов на финал в Мадриде у клуба тоже не было проблем. Вся квота «Тоттенхэма» в размере 16,6 тысячи билетов была полностью выкуплена еще 17 мая.

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» состоится в субботу, 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Букмекеры называют фаворитом «Ливерпуль». Коэффициент на то, что кубок выиграет команда Юргена Клоппа — 1,50. Успех «Тоттенхэма» оценивается в 2,60.

Для «Тоттенхэма» это первый финал Лиги чемпионов. Для «Ливерпуля» — девятый всего и второй подряд. Пять раз «красные» выигрывали финалы.