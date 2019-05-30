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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Восемь футболистов лондонского «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.

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«Челси» в среду стал победителем Лиги Европы, обыграв в Баку в финальном матче со счетом 4:1 лондонский «Арсенал».

В символическую команду турнира по итогам сезона от «Челси» вошли: Кепа Аррисабалага (вратарь), Давид Луис, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар.

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«Челси» выиграл Лигу Европы

Помимо игроков «Челси», в символическую сборную Лиги Европы попали Сеад Колашинац, Лоран Косельни, Пьер-Эмерик Обамеянг (все — «Арсенал»), Кевин Трапп, Данни да Коста, Филип Костич, Макото Хасэбэ, Лука Йович (все — «Айнтрахт»), Алекс Гримальдо, Жуан Фелиш (оба — «Бенфика»).

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