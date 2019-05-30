Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Восемь футболистов лондонского «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Восемь футболистов лондонского «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает
«Челси» в среду стал победителем Лиги Европы, обыграв в Баку в финальном матче со счетом 4:1 лондонский «Арсенал».
В символическую команду турнира по итогам сезона от «Челси» вошли: Кепа Аррисабалага (вратарь), Давид Луис, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар.
Помимо игроков «Челси», в символическую сборную Лиги Европы попали Сеад Колашинац, Лоран Косельни,