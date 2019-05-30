Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы

«Челси» в среду стал победителем Лиги Европы, обыграв в Баку в финальном матче со счетом 4:1 лондонский «Арсенал».

В символическую команду турнира по итогам сезона от «Челси» вошли: Кепа Аррисабалага (вратарь), Давид Луис, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий «Челси» выиграл Лигу Европы