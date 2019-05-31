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10:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Директор «Шальке»: УЕФА может отдать финал ЛЧ арене «Зенита»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Арена санкт-петербургского «Зенита» имеет преимущество перед стадионом в Мюнхене в вопросе получения права принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21, считает директор по маркетингу немецкого футбольного клуба «Шальке» Александр Йобст.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала самого престижного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге. Стадион на Крестовском острове, на котором проходили матчи чемпионата мира-2018, будет конкурировать за возможность провести финал с домашней ареной мюнхенской «Баварии». С 1993 года Мюнхен трижды принимал финальные матчи Лиги чемпионов.

Я считаю, что кандидаты очень достойные, это два очень хороших стадиона. Но у арены «Зенита» есть преимущество перед стадионом в Мюнхене. В 2012 году финал Лиги чемпионов уже проводился в Мюнхене на этой арене, когда «Бавария» играла с «Челси». Это может быть фактором, благодаря которому УЕФА в этот раз выберет стадион «Зенита» местом проведения финала Лиги чемпионов. Я скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге.
Александр Йобст
директор по маркетингу в «Шальке»
Зенит
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