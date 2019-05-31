Директор «Шальке»: УЕФА может отдать финал ЛЧ арене «Зенита»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Арена
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Арена
Ранее Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала самого престижного еврокубкового турнира в сезоне-2020/21 на стадионе в
Я считаю, что кандидаты очень достойные, это два очень хороших стадиона. Но у арены «Зенита» есть преимущество перед стадионом в Мюнхене. В 2012 году финал Лиги чемпионов уже проводился в Мюнхене на этой арене, когда «Бавария» играла с «Челси». Это может быть фактором, благодаря которому УЕФА в этот раз выберет стадион «Зенита» местом проведения финала Лиги чемпионов. Я скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге.