Директор «Шальке»: УЕФА может отдать финал ЛЧ арене «Зенита»

Я считаю, что кандидаты очень достойные, это два очень хороших стадиона. Но у арены «Зенита» есть преимущество перед стадионом в Мюнхене. В 2012 году финал Лиги чемпионов уже проводился в Мюнхене на этой арене, когда «Бавария» играла с «Челси». Это может быть фактором, благодаря которому УЕФА в этот раз выберет стадион «Зенита» местом проведения финала Лиги чемпионов. Я скрещу пальцы с тем, чтобы финал Лиги чемпионов прошел в Петербурге.

Александр Йобст директор по маркетингу в «Шальке»