«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
Вратари — Алисон Бекер, Кивин Келлехер, Симон Миньоле;
Защитники — Трент
Полузащитники — Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс
Нападающие — Риан Брустер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж.
Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», где свои домашние игры проводит «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.