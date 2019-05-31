Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Сборные
30.05
Турция2
Греция1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
12«Челси» выиграл Лигу Европы
16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» огласил заявку на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

Наверх
Источник: AFP 2019

Вратари — Алисон Бекер, Кивин Келлехер, Симон Миньоле;

Защитники — Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Жоэль Матип, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк;

Полузащитники — Фабиньо, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Мохамед Салах;

Нападающие — Риан Брустер, Роберто Фирмино, Садио Мане, Дивок Ориги, Дэниел Старридж.

Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», где свои домашние игры проводит «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
От Глушакова до Ари: главные мишени хейтеров в этом сезоне
На финал — за €11 тысяч: Мадрид за сутки до матча Лиги чемпионов
Marca: «Наполи» и «Ювентус» поборются за полузащитника «Реала»
В «Вашингтоне» прокомментировали скандальное видео с Кузнецовым
Валерий Карпин получил несколько предложений из клубов РПЛ
Как похудеть и накачать мышцы, не напрягаясь
Даниил Квят прокомментировал удачный для себя старт сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь