Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Сборные
30.05
Турция2
Греция1
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург
Мадагаскар
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
11Артем Дзюба. Король Севера
17:30 (мск), источник: ТАСС

«Футбол для дружбы» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» завоевала место в Книге рекордов Гиннесса. В пятницу в одном из спортивных комплексов Мадрида состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире, в которой приняли участие дети из 57 стран.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Тренировка прошла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов. Занятие провели глава футбольной академии «Барселоны» Микель Пуч и бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Джозеф Гамбао. Они помогли юным футболистам повысить свое спортивное мастерство накануне финального матча чемпионата мира по «Футболу для дружбы», который пройдет 1 июня.

По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя Книги рекордов Гиннесса официальный сертификат об установлении рекорда и поздравил юных участников «Футбола для дружбы» с этой победой.

Футбол

Лига чемпионов 2018/2019
Финал, 1.06.2019, 22:00

Тоттенхэм Хотспур-Ливерпуль-

«Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат, попав в Книгу рекордов Гиннесса, — сказал Зубков. — Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом».

Одним из ключевых ежегодных событий программы является чемпионат мира по «Футболу для дружбы». В соревнованиях традиционно участвуют смешанные международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на площади Пласа-Майор в центре Мадрида. Вечером того же дня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».

О программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ее участники — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип «Футбола для дружбы» — объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.

Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более шести тысяч участников и приобрела свыше пяти миллионов сторонников.

Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
От Глушакова до Ари: главные мишени хейтеров в этом сезоне
На финал — за €11 тысяч: Мадрид за сутки до матча Лиги чемпионов
Marca: «Наполи» и «Ювентус» поборются за полузащитника «Реала»
В «Вашингтоне» прокомментировали скандальное видео с Кузнецовым
Валерий Карпин получил несколько предложений из клубов РПЛ
Как похудеть и накачать мышцы, не напрягаясь
Даниил Квят прокомментировал удачный для себя старт сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь