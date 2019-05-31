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31 мая, источник: ТАСС

Клопп: Футболисты «Ливерпуля» стали опытнее по сравнению с прошлогодним финалом ЛЧ

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Игроки английского футбольного клуба «Ливерпуль» стали более опытными по сравнению с прошлогодним финалом Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции перед финалом турнира текущего сезона заявил главный тренер команды Юрген Клопп, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Источник: AP 2019

В прошлом году «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.

«Мы на год старше, такие игроки, как Трент [Александер-Арнольд], провели на 50 матчей больше, — сказал Клопп. — Ребята уже играли в финале, тогда у нас было не так много шансов. Мы сами себя удивили выходом в финал. Тогда мы играли не так стабильно, как сейчас».

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«Если бы я считал, что преимущество на стороне “Тоттенхэма”, то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд», — добавил немецкий специалист.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». В решающей встрече «Ливерпуль» встретится с другим английским клубом, «Тоттенхэмом».

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