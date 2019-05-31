Клопп: Футболисты «Ливерпуля» стали опытнее по сравнению с прошлогодним финалом ЛЧ

Источник: AP 2019

В прошлом году «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов проиграл мадридскому «Реалу» со счетом 1:3.

«Мы на год старше, такие игроки, как Трент [Александер-Арнольд], провели на 50 матчей больше, — сказал Клопп. — Ребята уже играли в финале, тогда у нас было не так много шансов. Мы сами себя удивили выходом в финал. Тогда мы играли не так стабильно, как сейчас».

«Если бы я считал, что преимущество на стороне “Тоттенхэма”, то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд», — добавил немецкий специалист.