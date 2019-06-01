Англия подвинула Испанию: АПЛ снова доминирует в Европе
В субботу финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершится европейский сезон, в котором безраздельно доминировали английские клубы.
В субботу финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершится европейский сезон, в котором безраздельно доминировали английские клубы.
Футбольным Старым светом последние пять лет твердой рукой правила Испания. Перестав побеждать везде и всюду на уровне сборных, она перешла к безраздельному царствованию среди клубов. Только представьте: до этого сезона из последних десяти еврокубковых финалов девять выиграли команды с Пиренеев.
В Лиге чемпионов четырежды побеждал «Реал» и один раз — «Барселона»; в Лиге Европы — трижды «Севилья» и однажды «Атлетико». Только «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью сумел в 2017 году разбавить эту компанию. А если вспомнить, что два своих титула «Королевский клуб» взял, победив в решающих встречах земляков-«матрасников», то гегемония станет выглядеть еще более масштабной.
Но в этом году власть сменилась. На троне — Англия. И даже неизвестно, что с исторической точки зрения круче: девять побед испанских клубов за пять лет или первый в истории сезон, когда в финалах двух еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы — выступают представители одной страны. В любом случае, и то, и другое если и повторится, то, наверное, очень нескоро.
Приняв и осознав этот факт, невольно хочется
Думаю, это у многих получится. Особенно у функционеров из Ла лиги и АПЛ — им по должности положено. Но это в любом случае будет не более чем игра ума, жонглирование цифрами и
Хосеп Гвардьола говорил, что для него важнее победить во внутреннем первенстве, чем взять трофей Лиги чемпионов. По мнению каталонца, в еврокубке многое зависит от случая и удачи, тогда как победа в АПЛ свидетельствует о том, что ты классно и стабильно играл на протяжении всего года. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед мадридским финалом потроллил Пепа — мол, тот считает так только потому, что давно не выходил в финале ЛЧ.
Но по большому счету Гвардьола прав. Четыре трофея за пять лет, из них три подряд — великое достижение, но был ли при этом тот «Реал» великой командой? Пожалуй, нет. Потому что величие — это в том числе вопрос наследия и задаваемых трендов. Гвардьоловская «Барселона» рубежа
Но даже она за четыре сезона во главе с Пепом взяла только две Лиги чемпионов. А могла и вовсе одну, если бы не
Какие тренды задал «Реал» Зинедина Зидана и можно ли ему подражать? Ответ очевиден. Боюсь, вы даже затруднитесь сказать, какой мадридцы показывали футбол.
То была идеально подобравшаяся банда во главе с выдающимся игроком на пике и тренером с огромными харизмой и авторитетом, который идеально подходил для управления этими ребятами. Они на отрезке в
И везения со счастливыми случайностями хватало — только в прошлом году были пенальти в ворота «Ювентуса» на последней минуте и травма Салаха в финале после столкновения с Серхио Рамосом. Кстати, «Атлетико» Диего Симеоне — команда примерно такого же склада, почему никто и не хочет попасть на нее в
Подводить базу под успехи Англии еще более странно. Какие тут обоснования и системность, если вспомнить, какие счета горели на табло к перерыву ответных полуфинальных матчей? Но — цепочка не поддающихся логике событий, и вот уже Мадрид заполняют десятки тысяч английских болельщиков. «Футбол, твою ж мать», — сказал 20 лет назад сэр Алекс Фергюсон после легендарного финала с «Баварией», и это лучшее объяснение для всего происходившего в этой Лиге чемпионов.
Оно будет так же жизненно, даже если английские клубы выиграют и, скажем, три следующих турнира, а все кругом будут с умным видом объяснять причины их доминирования — спортивные или экономические.
Но пока Британия правит Европой. Боже, храни королеву.
Дмитрий ГИРИН