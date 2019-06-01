Англия подвинула Испанию: АПЛ снова доминирует в Европе

Источник: Reuters

Дворцовый переворот

Футбольным Старым светом последние пять лет твердой рукой правила Испания. Перестав побеждать везде и всюду на уровне сборных, она перешла к безраздельному царствованию среди клубов. Только представьте: до этого сезона из последних десяти еврокубковых финалов девять выиграли команды с Пиренеев.

В Лиге чемпионов четырежды побеждал «Реал» и один раз — «Барселона»; в Лиге Европы — трижды «Севилья» и однажды «Атлетико». Только «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью сумел в 2017 году разбавить эту компанию. А если вспомнить, что два своих титула «Королевский клуб» взял, победив в решающих встречах земляков-«матрасников», то гегемония станет выглядеть еще более масштабной.

Но в этом году власть сменилась. На троне — Англия. И даже неизвестно, что с исторической точки зрения круче: девять побед испанских клубов за пять лет или первый в истории сезон, когда в финалах двух еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы — выступают представители одной страны. В любом случае, и то, и другое если и повторится, то, наверное, очень нескоро.

Приняв и осознав этот факт, невольно хочется как-то его логически обосновать. Найти причины — не просто же так представители одной лиги не знали себе равных в Европе на протяжении пяти лет подряд, убирая со своего пути всех остальных. И точно так же подвести теоретическую базу под нынешний триумф представителей Англии и заявить о наступлении новой эпохи в европейском футболе.

Думаю, это у многих получится. Особенно у функционеров из Ла лиги и АПЛ — им по должности положено. Но это в любом случае будет не более чем игра ума, жонглирование цифрами и какими-то фактами. Лигу Европы лучше вообще оставить в стороне и забыть — настолько это специфический турнир. Сильно сомневаюсь, что та же «Севилья» мечтала выиграть его дважды подряд. Уж лучше пополнять бюджет и соперничать с лучшими, выступая в ЛЧ, чем заполнять клубный музей такими вот «чашками».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JQMPeRW2TlY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Величие и случайности

Хосеп Гвардьола говорил, что для него важнее победить во внутреннем первенстве, чем взять трофей Лиги чемпионов. По мнению каталонца, в еврокубке многое зависит от случая и удачи, тогда как победа в АПЛ свидетельствует о том, что ты классно и стабильно играл на протяжении всего года. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед мадридским финалом потроллил Пепа — мол, тот считает так только потому, что давно не выходил в финале ЛЧ.

Но по большому счету Гвардьола прав. Четыре трофея за пять лет, из них три подряд — великое достижение, но был ли при этом тот «Реал» великой командой? Пожалуй, нет. Потому что величие — это в том числе вопрос наследия и задаваемых трендов. Гвардьоловская «Барселона» рубежа нулевых-десятых годов была прекрасна именно поэтому: ей подражали и на нее равнялись, а многие не переносили на дух.

Но даже она за четыре сезона во главе с Пепом взяла только две Лиги чемпионов. А могла и вовсе одну, если бы не судья-скандинав Эвребе в полуфинале-2009 с «Челси» — вот вам фактор везения и случайности.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5bcUsbdNHnA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Боже, храни королеву

Какие тренды задал «Реал» Зинедина Зидана и можно ли ему подражать? Ответ очевиден. Боюсь, вы даже затруднитесь сказать, какой мадридцы показывали футбол.

То была идеально подобравшаяся банда во главе с выдающимся игроком на пике и тренером с огромными харизмой и авторитетом, который идеально подходил для управления этими ребятами. Они на отрезке в один-два матча могли вынести любого. То, что надо для Лиги чемпионов.

И везения со счастливыми случайностями хватало — только в прошлом году были пенальти в ворота «Ювентуса» на последней минуте и травма Салаха в финале после столкновения с Серхио Рамосом. Кстати, «Атлетико» Диего Симеоне — команда примерно такого же склада, почему никто и не хочет попасть на нее в плей-офф.

Подводить базу под успехи Англии еще более странно. Какие тут обоснования и системность, если вспомнить, какие счета горели на табло к перерыву ответных полуфинальных матчей? Но — цепочка не поддающихся логике событий, и вот уже Мадрид заполняют десятки тысяч английских болельщиков. «Футбол, твою ж мать», — сказал 20 лет назад сэр Алекс Фергюсон после легендарного финала с «Баварией», и это лучшее объяснение для всего происходившего в этой Лиге чемпионов.

Оно будет так же жизненно, даже если английские клубы выиграют и, скажем, три следующих турнира, а все кругом будут с умным видом объяснять причины их доминирования — спортивные или экономические.

Но пока Британия правит Европой. Боже, храни королеву.