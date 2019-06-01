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11:24 (мск), источник: Sport24

«Когда познакомился с Почеттино, повел их с женой в аквапарк». Лучший русский друг тренера «шпор»

Дмитрий Кузнецов — о самом крутом тренере этой ЛЧ.

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Источник: Sport24

В начале 90-х российские футболисты получили шанс попробовать себя в европейском футболе. Железный занавес рухнул, и многие игроки разбежались по чемпионатам Англии, Италии и Испании. Самым популярным направлением была Ла Лига — в ней зажгли Карпин, Мостовой, засветились Хохлов, Корнеев и другие. Среди тех, кто уехал, был и полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов.

— Я оказался в «Эспаньоле» в январе 1992 года. За месяц до этого Игорь Корнеев, Дмитрий Галямин и Андрей Мох перешли в этот клуб. В одной из игр Корнеев получил травму. Нужна была замена. Тогда с ЦСКА работали два испанских агента, и тренер «Эспаньола» Хавьер Клементе попросил видео наших игр. Посмотрел и сказал: привезите мне вот этого.

Тогда на ЦСКА обращали внимание в Европе — мы здорово сыграли с «Ромой» в Кубке кубков. Под конец 1991 года у всех было много предложений из Европы. Почему Испания? У меня были предложения из Италии и Англии, но ребята решили поехать в «Эспаньол». Решил, что вчетвером нам там будет полегче.

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— Держались кучкой?
— Мы уехали за границу одними из первых. Понятно, что больше общались между собой, но я человек открытый, быстро наладил контакт с испанцами, общаемся до сих пор.

— С Почеттино в том числе?
— Конечно. С ним и его тренером вратарей Тони Хименесом, с которым мы отыграли в «Эспаньоле» три года. Встречались, когда «Тоттенхэм» играл в Москве с ЦСКА.

— Помните, когда увидели Маурисио в первый раз?
— Это был 1994-й год, я тогда уже два сезона был в команде. Первое, что сделал, когда познакомился с Почеттино — взял их с его женой и повез в аквапарк. Хорошо отдохнули. Я тогда уже неплохо разговаривал на испанском, потому мы быстро подружились и держались вместе.

— Какое первое впечатление он произвел?
— Ему было 22 года. Хороший нормальный парень, открытый и адекватный. В жизни это очень комфортный и приятный в общении человек, хотя на поле Маурисио был очень жестким. С адаптацией у него вообще проблем не было.

— А за пределами поля?
— За пределами поля у каждого своя личная жизнь. Мы общались на командных мероприятиях, а в целом вместе проводили мало времени.

— Были видны задатки тренера? Он приезжал в «Эспаньол», уже поработав с Марсело Бьелсой, которому готовил отчеты о соперниках.
— Ну какие могут быть задатки тренера в 22 года? Он старался зарекомендовать себя, попасть в сборную Аргентины. Не было такого, чтобы он подходил к тренеру, что-то переспрашивал, уточнял. Все как у всех.

— А нынешними его успехами удивлены?
— Нет. Я общался с ребятами из «Эспаньола», они рассказывали, что он еще до окончания карьеры пошел на тренерские курсы. Готовился.

— В чем секрет успеха его «Тоттенхэма»?
— Он выбрал правильную тактическую линию. Плюс у него в распоряжении грамотные и квалифицированные футболисты. Разговаривал с Тони Хименесом, он говорит, что в команде очень хороший климат. Вот эти факторы вкупе дали результат.

— Почеттино или Хименес рассказывали вам о каких-то нюансах своей работы? Как, например, вместе анализируют действия Кейна, о которых Харри сам говорил.
— Нет, но все это видно в игре. Например, как они работают с Льорисом, которому, как и любому современному вратарю, нужно много играть ногами и действовать как последний защитник. Футбол не стоит на месте, появляются новые упражнения. Тони и Маурисио в этом разбираются и грамотно применяют на практике.

— Когда связывались с Почеттино в последний раз?
— На той неделе. Скинули мне фотки, как готовятся к финалу. Я сказал, что буду болеть за них. Раз в две недели мы общаемся с Тони или Маурисио. Особенно, когда важные игры. Интересно послушать, как они готовятся.

— И как же?
— Возьмем, к примеру, «Аякс». Почеттино знал, что ему предстоит обходиться без Кейна и использовать впереди Сона. А значит, можно было построить агрессивный высокий и низкий прессинг. Они знали, что «Аякс» прекрасно играет на контратаках. Тренерский штаб «Тоттенхэма» заранее наметил игроков, на зоны которых можно надавить. И знаете, это сработало.

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— А мотивация?
— Это Маурисио отлично умеет. Плюс на поле у него есть лидеры, через которых он четко доносит до команды свои мысли. Особенно через Льориса. Тони называет его лидером всего «Тоттенхэма».

— Во время карьеры в «Эспаньола» Почеттино мог так же завести партнеров?
— Он был еще слишком молод для такого. В раздевалке были свои более опытные лидеры. Ну, а Маурисио потихоньку рос и вырос в классного тренера.

— Когда Почеттино еще был футболистом, было видно в нем что-то особенное?
— Он был очень агрессивен и грамотно выбирал позицию на поле. Был жестким и неуступчивым, как и все аргентинцы. Хорошо понимал игру и для тренерской карьеры выработал умение четко доносить свои мысли и свое видение до футболистов. Он умеет правильно сказать своим игрокам, в чем нужно прибавлять и как. Плюс дает важные советы в бытовом плане, чтобы не делать лишнего. Посмотрите сами — сколько Почеттино работает в «Тоттенхэме», почти все футболисты прогрессируют. Он заставляет людей показывать максимум.

— В последнее время вокруг Почеттино много слухов по поводу ухода из «Тоттенхэма» в самые большие клубы. В «Реал», например.
— Почему нет? Если человек доводит «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов (дай бог, чтобы он выиграл), это о чем-то да говорит. Он шел к этому и заслужил. Это тяжелый и кропотливый труд. Если он проделал этот путь, значит заслужил попробовать себя в топ-клубе уровня «Реала» или «Барселоны».

— Вам он не намекал, где может продолжить карьеру?
— Нет. У него свой хороший тренерский штаб и наверняка он обсуждает эти моменты со своими помощниками. Он подбирает людей, которым доверяет, с которыми может обсудить игровые и жизненные моменты. С тем же Тони Хименесом они дружат с 1995 года.

— Вас к себе в штаб не звал?
— Мы об этом даже не разговаривали. Неэтично куда-то напрашиваться. Мы просто дружим, общаемся. Когда встретились в Москве, вспоминали тот год в «Эспаньоле», тренера Камачо, хорошие игры, не более. Я не люблю навязывать кому-то свое присутствие, а Маурисио человек занятый, готовился к ЦСКА.

— Есть шансы у «Тоттенхэма» с «Ливерпулем»?
— «Ливерпуль» — фаворит. Это сбалансированная команда с великолепной тройкой форвардов. Любая команда хотела бы иметь в своем составе Салаха, Фирмино и Мане. Не знаю, успеет ли восстановиться Кейн. Тони говорил мне, что Харри точно пропустит полуфинальные матчи, но должен быть готов к финалу, если команда туда пробьется. Он готовился и очень хотел сыграть. Надеюсь, выйдет и забьет.

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— Этот финал — пик карьеры Почеттино?
— Уверен, что он может добиться таких же результатов и в следующем году. Он растет, видит, как прогрессирует футбол, какие тенденции меняются. Может, попадет в «Реал» или «Барселону», с ними победить будет легче. «Тоттенхэм» заслужил сыграть в финале Лиги чемпионов. Бывают разные случаи. А тут две английские команды, которые на ведущих ролях в АПЛ. Так что шансы 50 на 50, так как в финале может случиться все, что угодно.

— Почеттино — главная звезда «Тоттенхэма»?
— Конечно. От него зависит, как будет играть команда — с отходом назад или с высоким прессингом. Думаю, счет будет 2:2. Но я всем сердцем буду болеть за Маурисио и Тони. Они заслужили этот финал.

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