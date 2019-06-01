Новый провал Клоппа? Что помешает «Ливерпулю» выиграть ЛЧ
«Ливерпуль» разыграет с лондонским «Тоттенхэмом» золотые медали Лиги чемпионов. «Газета.Ru» оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.
«Ливерпуль» разыграет с лондонским «Тоттенхэмом» золотые медали Лиги чемпионов. «Газета.Ru» оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.
Шикарное взаимодействие, молниеносное принятие решений, командный дух и
«Шпоры» классически для себя провели сезон в АПЛ, заняв в итоге четвертое место в турнирной таблице. Команда играла довольно посредственно и без определенного желания. Из топ-5 команд английской
«Мы наслаждались каждым моментом этой Лиги чемпионов. Каждая игра была для нас финалом. Это было видно по тому, как мы праздновали и радовались победам. Что касается подготовки, то мы движемся к нашей конечной цели. Плодом этой работы стал выход в финал Лиги чемпионов.
Был ли финал Лиги чемпионов нашей целью в начале сезона? Определенно, нет, — говорил Почеттино.
В группе к нему попала цепкая «Барселона» и «Интер», с которым у «шпор» было равное количество очков. А выбив по ходу турнира неконкурентноспособную дортмундскую «Боруссию» (3:0, 1:0), лондонцы без своего лидера атаки Харри Кейна (17 голов в 28 матчах) сумели одолеть «Манчестер Сити» (1:0, 3:4), а затем и «Аякс», совершив невероятный камбэк в ответной полуфинальной встрече. (0:1, 3:2).
Если «Сити» и «Аякс» еще имели права питать хоть
«Сейчас я нахожусь в таком состоянии, что могу принять участие в любой игре — но, как я уже сказал, всё зависит от тренера», — заявил Кейн.
Станет ли Почеттино выпускать 25-летнего нападающего с первых минут или неожиданно для всех сделает замену в середине матча, тем самым оглушив Юргена Клоппа, пока остается загадкой. Но в любом случае у аргентинца есть серьезный козырь в рукаве.
Да, Харри Кейн и Сон Хын Мин — это будет убийственная связка, остановить которую тому же ван Дейку или Жоэлю Матипу будет тяжело. А если еще и набравший в последнее время обороты Лукас Моура покажет свой лучший футбол, то
Но кроме потрясающего атакующего звена «Тоттенхэма», команда может похвастаться хаотичными атаками. Маурисио Почеттино научил своих подопечных играть в абсолютно разный футбол. Он не зацикливается на одних схемах, а постоянно перемешивает их, переставляя своих игроков прямо во время игры. Как, например, в том же матче против «Сити».
Аргентинец сыграл в атакующий футбол, переключив на него всю команду, и был вознагражден приятным результатом. Это и есть философия аргентинца — подстроиться под соперника и как можно сильнее запутать его. Еще в начале своей тренерской карьеры, возглавляя «Эспаньол», Маурисио спас «канареек» от вылета из Примеры. А в матче за Кубок Испании против той звездной «Барселоны», возглавляемой Гвардиолой, нанес сенсационное поражение
И, конечно, то, на что стоит обратить внимание «Ливерпулю», так это на навесы «шпор» в штрафную на Харри Кейна. Англичанин бьет головой не хуже Роналду. Про прессинг в опорной зоне «мерсисайдцев» тоже не стоит забывать. Лондоцы моментально отнимают мяч у соперника, как только он переходит на их часть поля, как в матче против «Боруссии», где «шмели» не смогли сделать ничего ровным счетом. У Санчо, крайнего атакующего полузащитника девять ассистов за сезон, но Деле Алли и Эрик Дайер попросту не пустили его дальше центрального круга. Убить сильные стороны соперника — вот, чем силен «Тоттенхэм» образца сезона-2018/19.
Желание взять впервые в истории клуба кубок Лиги чемпионов и взять первый трофей в тренерской карьере у Маурисио очень велико. И это придаст ему и его подопечным дополнительные силы перед финальной схваткой.
«Тоттенхэм» совершил ноль трансферов в этом году. И это не только потому, что все деньги ушли на строительство нового стадиона (один миллиард фунтов), но и потому, что Почеттино уже собрал идеальную, по его мнению, команду, где каждый готов отдать все силы ради победы. Девиз тренера:
«Либо игрок дает то, чего вам не хватает, либо лучше вообще никого не подписывать», — объясняет Почеттино в книге Brave New World.
Что покажет «Тоттенхэм» в Мадриде — предположить трудно, ведь действия этой команды не подвластны прогнозам. Одно можно сказать точно: сам факт попадания шпор в финал Лиги чемпионов — это уже история, которую на глазах у родных болельщиков пишут лидеры сегодняшнего «Тоттенхэма».
Дерзкий, смелый, бесстрашный,
Сезон-2018/19 для «мерсисайдцев» выдался
К сожалению, для Клоппа и его команды «Манчестер Сити» так и остался недосягаем, зато в Лиге чемпионов они выступили успешнее своих английских конкурентов, дойдя до финала. Но путь на вершину Олимпа у «Ливерпуля» оказался таким же тернистым, как и у «Тоттенхэма». В группе им пришлось тягаться с довольно неуступчивыми «ПСЖ» и «Наполи», проиграв по одному разу каждому. В итоге, «красные» со скрипом вышли из группы, имея.
одинаковое количество очков с «кампанийцами». А дальше была повержена «Бавария», передышка в виде «Порту» и ½ против потенциального фаворита этого розыгрыша — «Барселоны», которую «красные» полностью переиграли в ответном матче на Энфилде (4:0).
За этот сезон эта троица забила свыше пятидесяти голов, правда в Лиге чемпионов показатель не так высок — всего 12. Важным здесь является то, что игроки атаки постоянно меняются между собой позициями во время матча. При этом команда не зависит от одного нападающего. Каждый из них самостоятелен и способен взять игру на себя в любой момент. Например, насколько опасен тот же Салах и Мане, можно было убедиться в матчах 1/8 финала против «Баварии». В первой встрече египтянина постоянно опекали двое защитников, и в ответном матче Мо поначалу отвлекал на себя внимание, в то время как Садио делал свое дело, издевательски забивая Нойеру.
А в моменте с третьим голом джокера «Ливерпуля» оставили одного, что позволило ему сделать шикарную передачу на сенегальца.
Кстати, Дивока Ориги тоже не стоит сбрасывать со счетов. Набравший в последнее время хорошую форму (два удара в створ — два гола в ворота «Барселоны» в полуфинале) 24-летний футболист вполне может выйти в стартовый состав, если Салах или Фирмино не будут полностью готовы к игре. Ответный полуфинальный матч эта пара пропустила.
Помимо шикарного нападения у «Ливерпуля» есть еще те футболисты, о которых просто нельзя не сказать в преддверии финала. Речь идет о фланговых защитниках «мерсисайдцев"-Тренте
А про гениальнейший розыгрыш углового в матче с Барселоной вообще нужно снимать отдельный фильм:
И кажется, что «Ливерпуль» — это идеальная команда, у которой нет слабых мест. В защите у «красных» тоже все в порядке. Вирджил Ван Дейк (один отбор и по пять выносов в среднем за игру, 90% успешности передач) вместе со своими партнерами целый сезон показывал всему миру как нужно играть в обороне, не считая проигранный матч против «сине-гранатовых».
А вот и настрой настоящего капитана перед финалом:
«Мы полностью отдадим себя. Надеюсь, это позволит получить ушастый кубок. В прошлом году мы почувствовали, насколько это важно, насколько прекрасно выступать в финале. Это великолепное шоу. Когда ты на поле, все в мире следят за тобой, и это просто фантастика. Ты хочешь бороться за каждый метр со своей командой».
Но голландец силен не только в оборонительной зоне. Защитник любит временами навещать штрафную соперника. Ждать его у ворот Льориса, к гадалке не ходи.
Заговорив о вратаре сборной Франции, стоит отметить, что на фоне красивых прыжков и завораживающих сейвов, этот голкипер, в отличии от Алиссона, способен совершить раковую ошибку. Если обратиться к статистике, то последние три сезона Льорис допустил больше голевых ошибок, чем
«Ливерпуль» образца 2018/19 — это команда мечты. Команда, которая на глазах у своих болельщиков превратилась в одну из самых сильных на планете. Сыграть в свой атакующий
Теперь на очереди только один вопрос: сможет ли «Ливерпуль» повторить «Стамбульское чудо»? У этой команды есть все для этого.
До финала Лиги чемпионов УЕФА остается совсем немного времени. Кто же в итоге одержит победу и станет лучшей европейской командной этого года решит долгожданная игра, английская развязка всего футбольного и