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12:11 (мск), источник: ТАСС

Столкновения между полицией и фанатами «Тоттенхэма» произошли в преддверии финала ЛЧ

ТАСС, 1 июня. Столкновения между испанской полицией и болельщиками английского футбольного клуба «Тоттенхэм» произошли в Мадриде в преддверии финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Telegraph Том Морган на своей странице в Twitter.

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Финал Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало матча — 22:00 мск.

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из баров неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили Моргану в заведении, полиция отреагировала на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты «Тоттенхэма» вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков «Ливерпуля». Сотрудники заведения также отметили, что полиция действовала слишком сурово.

«Прекрасная атмосфера ночью в Мадриде, но много напряженности по поводу стычки полицейских и фанатов в одном из кафе неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль, — написал журналист. — Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков “Тоттенхэма”, которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка».

Один из болельщиков сообщил, что он был в кафе с восьмилетним сыном, для которого путешествие в Мадрид было первым в жизни. Другой фанат «Тоттенхэма» рассказал журналисту, что изначально все было хорошо: «Все было хорошо, нам было весело, но вдруг двое полицейских ворвались в кафе, стуча по столам своими дубинками».

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