Столкновения между полицией и фанатами «Тоттенхэма» произошли в преддверии финала ЛЧ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mAypECL285E?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало матча — 22:00 мск.

Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из баров неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили Моргану в заведении, полиция отреагировала на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты «Тоттенхэма» вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков «Ливерпуля». Сотрудники заведения также отметили, что полиция действовала слишком сурово.

«Прекрасная атмосфера ночью в Мадриде, но много напряженности по поводу стычки полицейских и фанатов в одном из кафе неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль, — написал журналист. — Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков “Тоттенхэма”, которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка».