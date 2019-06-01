Столкновения между полицией и фанатами «Тоттенхэма» произошли в преддверии финала ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» пройдет в субботу в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало матча — 22:00 мск.
Инцидент произошел вечером в пятницу в одном из баров неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль. Как сообщили Моргану в заведении, полиция отреагировала на жалобы посетителей, которые утверждали, что фанаты «Тоттенхэма» вели себя агрессивно и кричали оскорбления в адрес болельщиков «Ливерпуля». Сотрудники заведения также отметили, что полиция действовала слишком сурово.
«Прекрасная атмосфера ночью в Мадриде, но много напряженности по поводу стычки полицейских и фанатов в одном из кафе неподалеку от площади Пуэрта-дель-Соль, — написал журналист. — Офицеры с дубинками ворвались в заведение и стали выгонять болельщиков “Тоттенхэма”, которые, в свою очередь, жаловались на агрессивные действия сотрудников правопорядка».
Один из болельщиков сообщил, что он был в кафе с восьмилетним сыном, для которого путешествие в Мадрид было первым в жизни. Другой фанат «Тоттенхэма» рассказал журналисту, что изначально все было хорошо: «Все было хорошо, нам было весело, но вдруг двое полицейских ворвались в кафе, стуча по столам своими дубинками».