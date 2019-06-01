«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы из-за нарушения FFP

Вердикт по делу «Милана» будет вынесен в понедельник. По данным источника, клуб ведет переговоры с УЕФА, чтобы согласиться на отстранение от еврокубков на один сезон, так как не сможет выполнить условия выдвинутые УЕФА по делу о нарушении правил финансового fair play.

«Милан» по итогам чемпионата Италии занял пятое место и завоевал право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В случае отстранения клуба от еврокубков путевку в Лигу Европы может получить «Торино», финишировавший седьмым в таблице серии А.

В декабре прошлого года арбитражная палата инстанции по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА в качестве наказания удержала 12 миллионов евро призовых «Милана», полагавшихся клубу за участие в текущем розыгрыше Лиги Европы, ограничила заявку «россонери» в еврокубках в двух следующих сезонах и обязала клуб выполнять требования по безубыточности.

В апреле 2019 года сообщалось, что «Милан» не выполнил требование УЕФА о безубыточности в течение периода мониторинга, охватывающий отчетные периоды 2016, 2017 и 2018 годов. Следственная палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) передала дело «Милана» в арбитражную палату организации.