В интернете появился анонс финала Лиги чемпионов в стиле «Симпсонов»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В соцсетях появился анонс предстоящего финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в стиле знаменитого мультфильма «Симпсоны».
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В соцсетях появился анонс предстоящего финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в стиле знаменитого мультфильма «Симпсоны».
Видеоролик был опубликован на странице издания Bleacher Report в Twitter.
Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 мск.