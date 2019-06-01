В интернете появился анонс финала Лиги чемпионов в стиле «Симпсонов»

В интернете появился анонс финала Лиги чемпионов в стиле «Симпсонов»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В соцсетях появился анонс предстоящего финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в стиле знаменитого мультфильма «Симпсоны».