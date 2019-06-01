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14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В интернете появился анонс финала Лиги чемпионов в стиле «Симпсонов»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В соцсетях появился анонс предстоящего финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в стиле знаменитого мультфильма «Симпсоны».

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Видеоролик был опубликован на странице издания Bleacher Report в Twitter.

Финал Лиги чемпионов пройдет в субботу на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Встреча начнется в 22:00 мск.

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