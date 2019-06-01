Павлюченко: Из-за Бекхэма чуть не опоздал на тренировку «Тоттенхэма». Думал, королева приехала

«Где-то неделю он с нами потренировался, а потом все это сорвалось. Ему тогда уже за 30 было, но он красавец! Пахал, катился. Я сам видел в «Тоттенхэме», как Бекхэм оставался после тренировок и час бил штрафные. Бил, бил — и всю жизнь забивал. Реднапп в интервью удивлялся: вроде бы футбол ему уже не нужен, а он пашет, как собака. И еще после тренировок остается. Из-за Бекхема я чуть не опоздал на тренировку «Тоттенхэма». Думал, Королева приехала к нам на тренировку.

Еду на базу — тогда мы еще тренировались на старой, она рядом с лесом была. Подъезжаю к лесу и вижу, что там сумасшествие творится. Машины, толпа, камеры, огромная пробка! Чтобы к базе подъехать, надо было через лес проехать, от которого чуть меньше километра было. И вот, вся эта дорога была забита машинами и людьми. Я думаю: «Что происходит?» Тысячи людей, куча машин — ничего не пойму. Кое-как пролез своей машиной и добрался до базы. Забегаю в раздевалку, там дофига камер, толпа журналистов, и смотрю — сидит Дэвид Бекхэм. Я к нему подошел и говорю: «Хэллоу, Дэвид! Как дела?» Он поздоровался со мной, все скромненько — он тогда еще с двумя сыновьями приехал. Это был его первый день в команде", — рассказал Павлюченко в интервью Sport24.