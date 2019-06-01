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1 июня, источник: ТАСС

«Ливерпуль» стал обладателем социального Кубка девяти ценностей

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» стал обладателем Кубка девяти ценностей как самая социально ответственная команда, выступавшая в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Победителя выбирали дети, голосование проводилось в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы «Футбол для дружбы» в Мадриде.

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Победителя определили в субботу перед финальным матчем чемпионата мира по «Футболу для дружбы» на центральной площади Мадрида Пласа Майор. На трофей также претендовали английский «Тоттенхэм» и испанская «Барселона». Награда символизирует девять ключевых ценностей программы: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

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«Ливерпуль» стал шестым по счету обладателем Кубка девяти ценностей. С 2015 года награду получали «Барселона», «Бавария» (Германия), «Аль-Вахда» (Сирия), «Реал» (Испания, Мадрид) и сборная Бразилии.

Кубок девяти ценностей — ежегодная награда программы «Футбол для дружбы». Кубок был создан в 2015 году немецким скульптором Ахимом Риппергером. Скульптура представляет собой фигуру юного футболиста, держащего в руках земной шар в виде футбольного мяча. Она символизирует одну из ключевых целей международной программы «Футбол для дружбы», заключающуюся в продвижении среди юного поколения базовых общечеловеческих ценностей.

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