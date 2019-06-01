Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль2
Футбол. Сборные
04:00
Венесуэла
Эквадор
Футбол. Сборные
17:00
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
20:00
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Боливия
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
10«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
1 июня, источник: Lenta.Ru

Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала полураздетая девушка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Болельщица, одетая в черный закрытый купальник, добежала почти до центра поля, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Девушка не оказывала сопротивление и покинула поле. Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» проходил на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился победой первого (2:0).

Похожий инцидент произошел во время финала чемпионата мира-2018 в Москве. Тогда на поле выбежали активисты Pussy Riot, которые в итоге были задержаны полицией.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорину и Мамаеву предложили работу в колонии
Пловчихе посоветовали выйти замуж после откровенного фото в сети
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
От Поветкина — к толстяку: над Джошуа издеваются в США
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Уайлдер решился на второй бой против Фьюри
ХК «Торпедо»: Харламов — вместо арестованного руководства
В первый раз всегда сложно. Россия победила Японию в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь