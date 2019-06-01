Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Болельщица, одетая в черный закрытый купальник, добежала почти до центра поля, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Девушка не оказывала сопротивление и покинула поле. Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» проходил на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился победой первого (2:0).