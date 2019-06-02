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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.

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11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Дамир Скомина, которому ассистировали Юре Прапротник и Роберт Вукан.

В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперёк штрафной, которую рукой прервал Мохамед Сиссоко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота «шпор» забил Дивок Ориги.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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