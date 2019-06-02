Пенальти на 24-й секунде, пушка Ориги и забег девушки в купальнике. «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов
Все искры финала — уже на Sport24.
Все искры финала — уже на Sport24.
За час до стартового свистка в
Мадрид тем временем сходил с ума и доказывал всем: 1 июня это абсолютно лучшее место на Земле. Красное море из фанатов «Ливерпуля» душевно затягивало You`ll never walk alone на главной площади города.
А болельщики «Тоттенхэма» слэмились под хит Евро-2016: «Will Grig`s on fire», — подпевайте тоже!
Правда, уже на первой минуте матча их настроение поменялось. «Ливерпуль» заработал пенальти на 24-й секунде, и Салах забил 5-й мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» — лидер сезона ЛЧ по количеству пенальти. Это их пятый 11-метровый.
Гол Салаха стал 3-м самым ранним в истории финалов ЛЧ/КЕЧ. Быстрее египтянина забивали лишь Паоло Мальдини в 2005 году (51-я секунда) и Энрике Матеос в 1959 году (1-я минута).
Салах стал пятым африканским футболистом, забивавшим в финалах ЛЧ/КЕЧ после Рабаха Маджера (1987), Самюэля Это’О (2006), Дидье Дрогба (2012) и Садио Мане (2018).
План «Тоттенхэма» на финал рухнул в самом начале — до перерыва «Ливерпуль» спокойно контролировал игру и не смутился даже после перфоманса в виде появлении на поле девушки в купальнике.
На нем можно было различить надпись «Vitaly Uncensored» — проект русского блогера Виталия Здоровецкого, специализирующегося на различных пранках и розыгрышах с привлечением обнаженных/частично обнаженных девушек. Сам Здоровецкий также выступал в роли стрикера, когда выбегал на поле во время финального матча чемпионата мира-2014 между сборными Германии и Аргентины и пытался поцеловать защитника немцев Бенедикта Хеведеса.
Позже выяснилось, что выбежавшая девушка — американская актриса и модель Кинси Волански, которая часто снимается для обложек мужских журналов и встречается с Здоровецким.
Девушка русского пранкера Здоровецкого Кинси прервала финал Лиги чемпионов и стала звездой.
В текущем розыгрыше ЛЧ «Тоттенхэм» ни разу не вел в счете после первого тайма. Во втором Почеттино убрал Алли, Уинкса и Сиссоко, выпустив спасать матч Льоренте, Дайера и Лукаса Моуру. «Тоттенхэм» попытался и, в отличие от первого тайма, создал проблемы Алиссону. Но в итоге пропустил второй — после стандарта «Ливерпуля» команда Почеттино отбилась, но не справилась со вторым темпом.
Удар Ориги, который прикончил «Тоттенхэм».
2:0 — «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов в шестой раз в истории. Только «Милан» и «Реал» брали трофей чаще.
«Шпоры» проигрывают свой первый финал.
Алиссон — первый за 9 лет вратарь, отыгравший на ноль в финале Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:1)
Голы: Салах (пенальти), 2; Ориги, 88.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон, Кейн.
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон,
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)