Пенальти на 24-й секунде, пушка Ориги и забег девушки в купальнике. «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов

Источник: AP 2019

За час до стартового свистка в пресс-центре «Ванда Метрополитано» зашуршали листами А4 — Юрген Клопп и Маурисио Почеттино опубликовали стартовые составы на финал ЛЧ. Главная новость: Харри Кейн и Роберто Фирмино — в деле.

Кейн не играл с 9 апреля, Фирмино — с 1 мая.

Ни один игрок этого состава «Ливерпуля» не участвовал в первом матче Клоппа против «Тоттенхэма». У «шпор» таких — семь человек.

Александер-Арнольд стал самым юным (20 лет, 7 месяцев и 25 дней) футболистом, выходившим в стартовом составе в двух финалах Лиги чемпионов подряд. Англичанин был в числе 11 игроков основы «Ливерпуля» в прошлогоднем финале ЛЧ против «Реала» (1:3).

Мадрид тем временем сходил с ума и доказывал всем: 1 июня это абсолютно лучшее место на Земле. Красное море из фанатов «Ливерпуля» душевно затягивало You`ll never walk alone на главной площади города.

А болельщики «Тоттенхэма» слэмились под хит Евро-2016: «Will Grig`s on fire», — подпевайте тоже!

Правда, уже на первой минуте матча их настроение поменялось. «Ливерпуль» заработал пенальти на 24-й секунде, и Салах забил 5-й мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — лидер сезона ЛЧ по количеству пенальти. Это их пятый 11-метровый.

Гол Салаха стал 3-м самым ранним в истории финалов ЛЧ/КЕЧ. Быстрее египтянина забивали лишь Паоло Мальдини в 2005 году (51-я секунда) и Энрике Матеос в 1959 году (1-я минута).

Салах стал пятым африканским футболистом, забивавшим в финалах ЛЧ/КЕЧ после Рабаха Маджера (1987), Самюэля Это’О (2006), Дидье Дрогба (2012) и Садио Мане (2018).

План «Тоттенхэма» на финал рухнул в самом начале — до перерыва «Ливерпуль» спокойно контролировал игру и не смутился даже после перфоманса в виде появлении на поле девушки в купальнике.

На нем можно было различить надпись «Vitaly Uncensored» — проект русского блогера Виталия Здоровецкого, специализирующегося на различных пранках и розыгрышах с привлечением обнаженных/частично обнаженных девушек. Сам Здоровецкий также выступал в роли стрикера, когда выбегал на поле во время финального матча чемпионата мира-2014 между сборными Германии и Аргентины и пытался поцеловать защитника немцев Бенедикта Хеведеса.

Позже выяснилось, что выбежавшая девушка — американская актриса и модель Кинси Волански, которая часто снимается для обложек мужских журналов и встречается с Здоровецким.

Девушка русского пранкера Здоровецкого Кинси прервала финал Лиги чемпионов и стала звездой.

В текущем розыгрыше ЛЧ «Тоттенхэм» ни разу не вел в счете после первого тайма. Во втором Почеттино убрал Алли, Уинкса и Сиссоко, выпустив спасать матч Льоренте, Дайера и Лукаса Моуру. «Тоттенхэм» попытался и, в отличие от первого тайма, создал проблемы Алиссону. Но в итоге пропустил второй — после стандарта «Ливерпуля» команда Почеттино отбилась, но не справилась со вторым темпом.

Удар Ориги, который прикончил «Тоттенхэм».

2:0 — «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов в шестой раз в истории. Только «Милан» и «Реал» брали трофей чаще.

«Шпоры» проигрывают свой первый финал.

Алиссон — первый за 9 лет вратарь, отыгравший на ноль в финале Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:1)

Голы: Салах (пенальти), 2; Ориги, 88.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон, Кейн.