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10«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
00:14 (мск), источник: Sport24

Пенальти на 24-й секунде, пушка Ориги и забег девушки в купальнике. «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов

Все искры финала — уже на Sport24.

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Источник: AP 2019

За час до стартового свистка в пресс-центре «Ванда Метрополитано» зашуршали листами А4 — Юрген Клопп и Маурисио Почеттино опубликовали стартовые составы на финал ЛЧ. Главная новость: Харри Кейн и Роберто Фирмино — в деле.

  • Кейн не играл с 9 апреля, Фирмино — с 1 мая.
  • Ни один игрок этого состава «Ливерпуля» не участвовал в первом матче Клоппа против «Тоттенхэма». У «шпор» таких — семь человек.
  • Александер-Арнольд стал самым юным (20 лет, 7 месяцев и 25 дней) футболистом, выходившим в стартовом составе в двух финалах Лиги чемпионов подряд. Англичанин был в числе 11 игроков основы «Ливерпуля» в прошлогоднем финале ЛЧ против «Реала» (1:3).
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Мадрид тем временем сходил с ума и доказывал всем: 1 июня это абсолютно лучшее место на Земле. Красное море из фанатов «Ливерпуля» душевно затягивало You`ll never walk alone на главной площади города.

А болельщики «Тоттенхэма» слэмились под хит Евро-2016: «Will Grig`s on fire», — подпевайте тоже!

Правда, уже на первой минуте матча их настроение поменялось. «Ливерпуль» заработал пенальти на 24-й секунде, и Салах забил 5-й мяч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» — лидер сезона ЛЧ по количеству пенальти. Это их пятый 11-метровый.

Гол Салаха стал 3-м самым ранним в истории финалов ЛЧ/КЕЧ. Быстрее египтянина забивали лишь Паоло Мальдини в 2005 году (51-я секунда) и Энрике Матеос в 1959 году (1-я минута).

Салах стал пятым африканским футболистом, забивавшим в финалах ЛЧ/КЕЧ после Рабаха Маджера (1987), Самюэля Это’О (2006), Дидье Дрогба (2012) и Садио Мане (2018).

План «Тоттенхэма» на финал рухнул в самом начале — до перерыва «Ливерпуль» спокойно контролировал игру и не смутился даже после перфоманса в виде появлении на поле девушки в купальнике.

На нем можно было различить надпись «Vitaly Uncensored» — проект русского блогера Виталия Здоровецкого, специализирующегося на различных пранках и розыгрышах с привлечением обнаженных/частично обнаженных девушек. Сам Здоровецкий также выступал в роли стрикера, когда выбегал на поле во время финального матча чемпионата мира-2014 между сборными Германии и Аргентины и пытался поцеловать защитника немцев Бенедикта Хеведеса.

Позже выяснилось, что выбежавшая девушка — американская актриса и модель Кинси Волански, которая часто снимается для обложек мужских журналов и встречается с Здоровецким.

Девушка русского пранкера Здоровецкого Кинси прервала финал Лиги чемпионов и стала звездой.

В текущем розыгрыше ЛЧ «Тоттенхэм» ни разу не вел в счете после первого тайма. Во втором Почеттино убрал Алли, Уинкса и Сиссоко, выпустив спасать матч Льоренте, Дайера и Лукаса Моуру. «Тоттенхэм» попытался и, в отличие от первого тайма, создал проблемы Алиссону. Но в итоге пропустил второй — после стандарта «Ливерпуля» команда Почеттино отбилась, но не справилась со вторым темпом.

Удар Ориги, который прикончил «Тоттенхэм».

2:0 — «Ливерпуль» взял Лигу чемпионов в шестой раз в истории. Только «Милан» и «Реал» брали трофей чаще.

«Шпоры» проигрывают свой первый финал.

Алиссон — первый за 9 лет вратарь, отыгравший на ноль в финале Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:2 (0:1)

Голы: Салах (пенальти), 2; Ориги, 88.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон, Кейн.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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