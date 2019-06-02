Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Венесуэла0
Эквадор0
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур0
Ливерпуль2
Футбол. Сборные
17:00
Малайзия
Непал
Футбол. Сборные
20:00
Люксембург
Мадагаскар
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Узбекистан
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Боливия
Все события
Фоторепортажи
12«Челси» выиграл Лигу Европы
11Артем Дзюба. Король Севера
00:56 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Кариус поздравил «Ливерпуль» с победой в финале Лиги чемпионов

ТАСС, 2 июня. Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за турецкий футбольный клуб «Бешикташ», поздравил свою команду с победой в финале Лиги чемпионов. Сообщение Кариуса опубликовано на его странице в Twitter.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Ливерпулем» и лондонским «Тоттенхэмом» завершился в ночь на воскресенье победой ливерпульского клуба со счетом 2:0.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» также вышел в финал Лиги чемпионов, на тот момент ворота клуба защищал Кариус. В решающем матче турнира против испанского «Реала» голкипер допустил две результативные ошибки, которые привели к поражению «Ливерпуля» со счетом 1:3. После этого Кариус был отдан в аренду в «Бешикташ», однако английский клуб сохраняет права на 25-летнего вратаря.

«Поздравляю, “Ливерпуль”, — написал Кариус. — Очень счастлив за всех, кто причастен к клубу, а также за болельщиков. Вы это заслужили».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов в шестой раз в истории. В предыдущий раз клуб выигрывал турнир в 2005 году.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бешикташ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Пушка Ориги и забег девушки в купальнике. «Ливерпуль» взял ЛЧ
Названа возможная причина гибели бывшего футболиста «Реала»
СМИ: Неймара обвинили в изнасиловании
Игрок «Краснодара» покинул расположение молодежки России
Футболист «Ливерпуля» признан MVP финала Лиги чемпионов
Серена Уильямс не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»
В первый раз всегда сложно. Россия победила Японию в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь