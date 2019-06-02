Вратарь Кариус поздравил «Ливерпуль» с победой в финале Лиги чемпионов

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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 между «Ливерпулем» и лондонским «Тоттенхэмом» завершился в ночь на воскресенье победой ливерпульского клуба со счетом 2:0.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» также вышел в финал Лиги чемпионов, на тот момент ворота клуба защищал Кариус. В решающем матче турнира против испанского «Реала» голкипер допустил две результативные ошибки, которые привели к поражению «Ливерпуля» со счетом 1:3. После этого Кариус был отдан в аренду в «Бешикташ», однако английский клуб сохраняет права на 25-летнего вратаря.

«Поздравляю, “Ливерпуль”, — написал Кариус. — Очень счастлив за всех, кто причастен к клубу, а также за болельщиков. Вы это заслужили».