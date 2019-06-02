Хендерсон: Победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов была бы невозможной без Клоппа

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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился в ночь на воскресенье победой ливерпульского клуба со счетом 2:0.

«Без этого тренера это было бы невозможно. Мы переживали трудные времена по ходу сезона, но то, что он делает с тех пор, как пришел в клуб, невероятно. Та сплоченность, которую он создал в раздевалке, вся похвала должна достаться тренеру», — сказал Хендерсон.

«Я так горжусь, что являюсь частью этого клуба, для меня это нечто особенное. Стараюсь показывать свой максимум каждый раз, когда играю в футбол, помогать своей команде, несмотря ни на что. У меня были трудные времена, но я продолжал идти — так же, как и наш клуб», — добавил 28-летний футболист.

Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера «Ливерпуля», 51-летний немецкий специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году «Ливерпуль» в финале уступил испанской «Севилье» (1:3), а в прошлом году проиграл испанскому «Реалу» (1:3). Еще один раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в роли наставника немецкой «Боруссии» (Дортмунд), где также проиграл немецкой «Баварии» (1:2).