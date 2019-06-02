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01:34 (мск), источник: ТАСС

Хендерсон: Победа «Ливерпуля» в Лиге чемпионов была бы невозможной без Клоппа

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Капитан английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон считает, что победа команды в Лиге чемпионов была бы невозможной без главного тренера Юргена Клоппа. Слова игрока в воскресенье приводит Би-би-си.

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Источник: Reuters

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19 между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился в ночь на воскресенье победой ливерпульского клуба со счетом 2:0.

«Без этого тренера это было бы невозможно. Мы переживали трудные времена по ходу сезона, но то, что он делает с тех пор, как пришел в клуб, невероятно. Та сплоченность, которую он создал в раздевалке, вся похвала должна достаться тренеру», — сказал Хендерсон.

«Я так горжусь, что являюсь частью этого клуба, для меня это нечто особенное. Стараюсь показывать свой максимум каждый раз, когда играю в футбол, помогать своей команде, несмотря ни на что. У меня были трудные времена, но я продолжал идти — так же, как и наш клуб», — добавил 28-летний футболист.

Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера «Ливерпуля», 51-летний немецкий специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году «Ливерпуль» в финале уступил испанской «Севилье» (1:3), а в прошлом году проиграл испанскому «Реалу» (1:3). Еще один раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в роли наставника немецкой «Боруссии» (Дортмунд), где также проиграл немецкой «Баварии» (1:2).

Хендерсон перешел в «Ливерпуль» из «Сандерленда» в июне 2011 года. Полузащитник провел за клуб 324 матча в разных турнирах, забив 25 голов и отдав 45 голевых передач.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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