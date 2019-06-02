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01:36 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Ливерпуля» Клопп после победы в финале ЛЧ заявил, что это лучшая ночь в его жизни

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Победа в финале Лиги чемпионов по футболу подарила главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу лучшую ночь в жизни. Слова Клоппа приводит Би-би-си.

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В финале турнира «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

«Я так рад за этих парней, за всех людей вокруг и за свою семью, — сказал Клопп. — Они переживают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Это лучшая ночь в жизни».

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Немецкий специалист отметил, что победа в финале еврокубкового турнира станет отправной точкой к дальнейшему развитию команды. «Это (победа в Лиге чемпионов) отняло у нас некоторое время, но в то же время это важно для нашего дальнейшего развития, — сказал он. — Эта победа поможет нам совершенствоваться».

Также Клопп пошутил относительно того, как празднует победы в матчах. «Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян, но сейчас у меня с собой только вода», — сказал тренер «Ливерпуля».

Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера «Ливерпуля», 51-летний немецкий специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году «Ливерпуль» в финале уступил испанской «Севилье» (1:3), а в прошлом году проиграл «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов. Еще один раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в роли наставника немецкой «Боруссии», где также проиграл немецкой «Баварии» (1:2).

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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