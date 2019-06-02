Тренер «Ливерпуля» Клопп после победы в финале ЛЧ заявил, что это лучшая ночь в его жизни

«Я так рад за этих парней, за всех людей вокруг и за свою семью, — сказал Клопп. — Они переживают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Это лучшая ночь в жизни».
Немецкий специалист отметил, что победа в финале еврокубкового турнира станет отправной точкой к дальнейшему развитию команды. «Это (победа в Лиге чемпионов) отняло у нас некоторое время, но в то же время это важно для нашего дальнейшего развития, — сказал он. — Эта победа поможет нам совершенствоваться».
Также Клопп пошутил относительно того, как празднует победы в матчах. «Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян, но сейчас у меня с собой только вода», — сказал тренер «Ливерпуля».
Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера «Ливерпуля», 51-летний немецкий специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году «Ливерпуль» в финале уступил испанской «Севилье» (1:3), а в прошлом году проиграл «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов. Еще один раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в роли наставника немецкой «Боруссии», где также проиграл немецкой «Баварии» (1:2).