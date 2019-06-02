Тренер «Ливерпуля» Клопп после победы в финале ЛЧ заявил, что это лучшая ночь в его жизни

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«Я так рад за этих парней, за всех людей вокруг и за свою семью, — сказал Клопп. — Они переживают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Это лучшая ночь в жизни».

Немецкий специалист отметил, что победа в финале еврокубкового турнира станет отправной точкой к дальнейшему развитию команды. «Это (победа в Лиге чемпионов) отняло у нас некоторое время, но в то же время это важно для нашего дальнейшего развития, — сказал он. — Эта победа поможет нам совершенствоваться».

Также Клопп пошутил относительно того, как празднует победы в матчах. «Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьян, но сейчас у меня с собой только вода», — сказал тренер «Ливерпуля».