Тренер «Тоттенхэма» Почеттино заявил, что гордится футболистами команды после финала ЛЧ

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В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19, который прошел в ночь на воскресенье в Мадриде, «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«Я очень горжусь игроками, тем, как мы сражались. Нам не повезло, пропустили гол с пенальти, но мы боролись, хорошо играли во втором тайме. Я так горжусь игроками, нам немного не повезло. Начать 0:1 было сложно, нам пришлось изменить план на игру», — сказал Почеттино.

«Я так рад тренировать “Тоттенхэм”, но поздравляю “Ливерпуль”. Сегодня планка была настолько высока, что наших усилий было недостаточно. Но мы хотим повторить это и испытать эти эмоции снова. Это была лучшая игра после чемпионата мира», — добавил специалист.