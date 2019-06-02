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01:41 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Тоттенхэма» Почеттино заявил, что гордится футболистами команды после финала ЛЧ

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино гордится игроками своей команды после финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпулем». Слова специалиста в воскресенье приводит вещательная корпорация Би-би-си.

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В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19, который прошел в ночь на воскресенье в Мадриде, «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

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«Я очень горжусь игроками, тем, как мы сражались. Нам не повезло, пропустили гол с пенальти, но мы боролись, хорошо играли во втором тайме. Я так горжусь игроками, нам немного не повезло. Начать 0:1 было сложно, нам пришлось изменить план на игру», — сказал Почеттино.

«Я так рад тренировать “Тоттенхэм”, но поздравляю “Ливерпуль”. Сегодня планка была настолько высока, что наших усилий было недостаточно. Но мы хотим повторить это и испытать эти эмоции снова. Это была лучшая игра после чемпионата мира», — добавил специалист.

Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. Под его руководством команда один раз занимала второе место в чемпионате Англии, дважды становилась третьей. В прошедшем сезоне «Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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