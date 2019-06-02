Канчельскис: Пенальти на второй минуте матча сыграл свою роль в победе «Ливерпуля» в ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв со счетом 2:0 в финале лондонский «Тоттенхэм». На второй минуте встречи нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет ударом с пенальти, который был назначен за игру рукой полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко.

«Судья поставил пенальти, значит пенальти был. Возможно, нужно было посмотреть, было ли нарушение, но гадать уже нечего. Конечно, на ходе игры это сильно сказалось — на второй минуте получить пенальти, после чего становится тяжело вскрывать оборону соперника, который здорово обороняется. “Ливерпуль” вел, им не было смысла далее раскрываться, бежать атаковать», — сказал он.

«Болел за “Тоттенхэм”, но “Ливерпуль” заслуженно победил. Я бы не сказал, что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов выдались скучными — финал есть финал, каждый ставит свои задачи и цели, — заявил Канчельскис. — Как бы я ни относился к “Ливерпулю”, все-таки на протяжении карьеры он были моими соперниками, но они заслужили выиграть этот кубок. Они проиграли чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, но выиграли Лигу чемпионов, с чем их поздравляю — действительно, у них хорошая команда, которая на протяжении сезона дала бой таким клубам, как “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Барселона”», — добавил Канчельскис.