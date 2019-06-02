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01:47 (мск), источник: ТАСС

Канчельскис: Пенальти на второй минуте матча сыграл свою роль в победе «Ливерпуля» в ЛЧ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пенальти на второй минуте встречи сказался на ходе финального матча Лиги чемпионов сезона-2018/19, в котором английский «Ливерпуль» одержал заслуженную победу. Таким мнением поделился с ТАСС бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и ливерпульского «Эвертона», тренер Андрей Канчельскис.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв со счетом 2:0 в финале лондонский «Тоттенхэм». На второй минуте встречи нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах открыл счет ударом с пенальти, который был назначен за игру рукой полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко.

«Судья поставил пенальти, значит пенальти был. Возможно, нужно было посмотреть, было ли нарушение, но гадать уже нечего. Конечно, на ходе игры это сильно сказалось — на второй минуте получить пенальти, после чего становится тяжело вскрывать оборону соперника, который здорово обороняется. “Ливерпуль” вел, им не было смысла далее раскрываться, бежать атаковать», — сказал он.

«Болел за “Тоттенхэм”, но “Ливерпуль” заслуженно победил. Я бы не сказал, что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов выдались скучными — финал есть финал, каждый ставит свои задачи и цели, — заявил Канчельскис. — Как бы я ни относился к “Ливерпулю”, все-таки на протяжении карьеры он были моими соперниками, но они заслужили выиграть этот кубок. Они проиграли чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, но выиграли Лигу чемпионов, с чем их поздравляю — действительно, у них хорошая команда, которая на протяжении сезона дала бой таким клубам, как “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Барселона”», — добавил Канчельскис.

«Ливерпуль» стал победителем турнира в шестой раз в истории.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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