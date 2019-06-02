Игрок «Ливерпуля» Александер-Арнольд заявил, что победа в Лиге чемпионов была его мечтой

«Трудно описать словами произошедшее, — сказал 20-летний защитник. — Мы заслужили этого больше, чем любая другая команда. Я обычный парень из Ливерпуля, мечта которого осуществилась».

При этом Александер-Арнольд заявил, что футболисты «Ливерпуля» не переживают из-за футбола, который продемонстрировали команды в финале. Клубы суммарно нанесли 11 ударов в створ ворот друг друга, из них восемь — на счету игроков ливерпульского клуба. «Оглядываясь назад, мы не будем думать о том, что игра была вялой, — сказал он. — Ведь мы — лучшая команда Европы».