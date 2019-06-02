Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон

«Тоттенхэм» в субботу в Мадриде проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2. Первый гол «Тоттенхэм» пропустил уже на второй минуте, когда Мохамед Салах реализовал пенальти. Второй мяч, автором которого стал Дивок Ориги, влетел в ворота Уго Льориса за три минуты до конца основного времени матча.

«Проигрывать очень больно, но мы должны двигаться вперед. Конечно, будет нелегко, но после нескольких часов мы должны перенастроиться и найти что-то положительное, — добавил специалист. — Сейчас трудно говорить — мы очень расстроены. Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо играть в них. Но я горжусь своими парнями. Пропущенный пенальти сильно повлиял на ход матча».