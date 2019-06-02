«Обычно спустя 20 минут после матча я пьян. На этот раз пил только воду». Клопп и остальные — о победе «Ливерпуля»

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Реакция СМИ.

«Апофеоз рока и Клоппа» — такой заголовок выбрала испанская Marca после финального свистка: «Это должна была быть Лига чемпионов Клоппа». И он заслуженно получил трофей. Праздник английского футбола стал праздником невероятной напряженности на поле. Было мало футбола и слишком много атмосферы на трибунах. «Ливерпуль» забил на первой же минуте, благодаря пенальти Салаха, Ориги добавил второй мяч под конец встречи. Вышло так, что пролог и эпилог получились самыми яркими. «Тоттенхэм» вообще слишком поздно среагировал. «Ливерпуль» послушал гимн Лиги чемпионов, и со стартовым свистком принялся жечь на поле. Это фирменный стиль команды, которая не умеет играть медленно.

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GloboEsporte (Бразилия): «Ливерпуль» избавился от неприятных воспоминаний с финала прошлого года в Киеве. Салах, который мог стать героем еще в 2018 году, но был заменен из-за травмы, на этот раз открыл счет. Алиссон, главный на проблемной позиции команды, спасал, когда это было больше всего нужно. Эти два игрока стали ключевыми в победе «Ливерпуля» над бравым «Тоттенхэмом» — Ориги вышел на замену, чтобы закрепить победу в последние минуты матча — и обеспечили клубу шестой трофей Лиги чемпионов.

Daily Mail (Англия): «Ливерпуль» — клуб, наполненный и подпитываемый эмоциональной энергией. Подогретые надеждой и жизнерадостностью Клоппа болельщики команды в большом количестве приехали в Мадрид. Там, жарким вечером, ранний пенальти Салаха и поздний гол Ориги, принесли фанатам непередаваемую радость и помогли Клоппу избавиться от репутации человека, который всегда проигрывает финалы. После этого трофея «Ливерпуль» вернул себе славу одного из элитных европейских клубов и забыл о боли поражения в чемпионской гонке с «Манчестер Сити». Это шестой кубок «Ливерпуля» и благодаря нему клуб обошел в списке самых титулованных «Баварию» и «Барселону», впереди лишь «Милан» и «Реал». Всего год назад эти парни, покидали поле в Киеве, опустошенные поражением в финале Лиги чемпионов. Этот сезон они играли в том числе и для того, чтобы стряхнуть с себя это разочарование и в субботу это получилось. Теперь вопрос что выиграл Клопп больше не актуален. Он встал в ряд с великими. Что же до «Тоттенхэма», то это был разочаровывающий матч для «шпор». Рискованная ставка на только восстановившихся после травм Кейна​ и Уинкса себя не оправдала.

La Gazzetta dello Sport (Италия): «Это было предначертано, возможно, написано, и совершенно точно предсказуемо. “Ливерпуль” выиграл Лигу чемпионов впервые показав футбол, в котором важен только результат. И забыл разочарование в чемпионате Англии. Проиграв в премьер-лиге, команда взяла свое в еврокубках. Юрген Клопп должен быть особенно доволен: он наконец-то стал европейским чемпионом».

The Guardian (Англия): «Шпоры» никогда не забудут момент, когда они упустили шанс выиграть самый важный трофей за 137 лет истории клуба. Для Маурисио Покеттино и его игроков это было сродни наблюдению за тем, как разрывают на кусочки красивую картину. В частности, им будет больно, что Алиссону так и не пришлось сделать выдающегося сэйва вплоть до последних минут матча. Суровая реальность на этом уровне такова, что слава не прилагается просто за участие в финале. В конце концов, вы не сможете почувствовать холод металла в ваших руках. «Ливерпуль» проходил нечто подобное год назад.

Реакция тренеров и игроков.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Я так рад за парней, за всех болельщиков, за свою семью. Вы когда-нибудь видели такую команду, как эта, которая бьется без горючего в баках? И у нас есть вратарь, который превращает сложные вещи в легкие. Это лучший вечер в нашей жизни. Этот титул важен для дальнейшего развития команды. Обычно спустя 20 минут после матча я уже наполовину пьян. Но на этот раз я пил только воду!

Маурисио Покеттино, главный тренер «Тоттенхэма»

— Горжусь парнями, тем, как они бились на поле. Не повезло — пропустили гол с пенальти. Но мы боролись и здорово играли во втором тайме. Так что в целом должны сохранять оптимизм. Я очень рад, что тренирую этих ребят. А «Ливерпуль» поздравляю с победой.

Джордан Хендерсон, полузащитник «Ливерпуля»

— Без нашего тренера ничего бы не получилось. То, что Клопп сделал с тех пор, как пришел в команду, просто невероятно. Он создал особенную раздевалку — так что он в первую очередь заслужил титул, это его заслуга. Я же очень горд быть частью команды и ее капитаном. Это лучший момент в моей жизни. Об этом мечтал еще ребенком.

Мохаммед Салах, нападающий «Ливерпуля»