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10:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Обычно спустя 20 минут после матча я пьян. На этот раз пил только воду». Клопп и остальные — о победе «Ливерпуля»

Реакция иностранных СМИ, тренеров и игроков на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2) — в подборке «СЭ».

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Реакция СМИ.

«Апофеоз рока и Клоппа» — такой заголовок выбрала испанская Marca после финального свистка: «Это должна была быть Лига чемпионов Клоппа». И он заслуженно получил трофей. Праздник английского футбола стал праздником невероятной напряженности на поле. Было мало футбола и слишком много атмосферы на трибунах. «Ливерпуль» забил на первой же минуте, благодаря пенальти Салаха, Ориги добавил второй мяч под конец встречи. Вышло так, что пролог и эпилог получились самыми яркими. «Тоттенхэм» вообще слишком поздно среагировал. «Ливерпуль» послушал гимн Лиги чемпионов, и со стартовым свистком принялся жечь на поле. Это фирменный стиль команды, которая не умеет играть медленно.

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GloboEsporte (Бразилия): «Ливерпуль» избавился от неприятных воспоминаний с финала прошлого года в Киеве. Салах, который мог стать героем еще в 2018 году, но был заменен из-за травмы, на этот раз открыл счет. Алиссон, главный на проблемной позиции команды, спасал, когда это было больше всего нужно. Эти два игрока стали ключевыми в победе «Ливерпуля» над бравым «Тоттенхэмом» — Ориги вышел на замену, чтобы закрепить победу в последние минуты матча — и обеспечили клубу шестой трофей Лиги чемпионов.

Daily Mail (Англия): «Ливерпуль» — клуб, наполненный и подпитываемый эмоциональной энергией. Подогретые надеждой и жизнерадостностью Клоппа болельщики команды в большом количестве приехали в Мадрид. Там, жарким вечером, ранний пенальти Салаха и поздний гол Ориги, принесли фанатам непередаваемую радость и помогли Клоппу избавиться от репутации человека, который всегда проигрывает финалы. После этого трофея «Ливерпуль» вернул себе славу одного из элитных европейских клубов и забыл о боли поражения в чемпионской гонке с «Манчестер Сити». Это шестой кубок «Ливерпуля» и благодаря нему клуб обошел в списке самых титулованных «Баварию» и «Барселону», впереди лишь «Милан» и «Реал». Всего год назад эти парни, покидали поле в Киеве, опустошенные поражением в финале Лиги чемпионов. Этот сезон они играли в том числе и для того, чтобы стряхнуть с себя это разочарование и в субботу это получилось. Теперь вопрос что выиграл Клопп больше не актуален. Он встал в ряд с великими. Что же до «Тоттенхэма», то это был разочаровывающий матч для «шпор». Рискованная ставка на только восстановившихся после травм Кейна​ и Уинкса себя не оправдала.

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La Gazzetta dello Sport (Италия): «Это было предначертано, возможно, написано, и совершенно точно предсказуемо. “Ливерпуль” выиграл Лигу чемпионов впервые показав футбол, в котором важен только результат. И забыл разочарование в чемпионате Англии. Проиграв в премьер-лиге, команда взяла свое в еврокубках. Юрген Клопп должен быть особенно доволен: он наконец-то стал европейским чемпионом».

The Guardian (Англия): «Шпоры» никогда не забудут момент, когда они упустили шанс выиграть самый важный трофей за 137 лет истории клуба. Для Маурисио Покеттино и его игроков это было сродни наблюдению за тем, как разрывают на кусочки красивую картину. В частности, им будет больно, что Алиссону так и не пришлось сделать выдающегося сэйва вплоть до последних минут матча. Суровая реальность на этом уровне такова, что слава не прилагается просто за участие в финале. В конце концов, вы не сможете почувствовать холод металла в ваших руках. «Ливерпуль» проходил нечто подобное год назад.

Реакция тренеров и игроков.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Я так рад за парней, за всех болельщиков, за свою семью. Вы когда-нибудь видели такую команду, как эта, которая бьется без горючего в баках? И у нас есть вратарь, который превращает сложные вещи в легкие. Это лучший вечер в нашей жизни. Этот титул важен для дальнейшего развития команды. Обычно спустя 20 минут после матча я уже наполовину пьян. Но на этот раз я пил только воду!

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Маурисио Покеттино, главный тренер «Тоттенхэма»

— Горжусь парнями, тем, как они бились на поле. Не повезло — пропустили гол с пенальти. Но мы боролись и здорово играли во втором тайме. Так что в целом должны сохранять оптимизм. Я очень рад, что тренирую этих ребят. А «Ливерпуль» поздравляю с победой.

Джордан Хендерсон, полузащитник «Ливерпуля»

— Без нашего тренера ничего бы не получилось. То, что Клопп сделал с тех пор, как пришел в команду, просто невероятно. Он создал особенную раздевалку — так что он в первую очередь заслужил титул, это его заслуга. Я же очень горд быть частью команды и ее капитаном. Это лучший момент в моей жизни. Об этом мечтал еще ребенком.

Мохаммед Салах, нападающий «Ливерпуля»

— Все счастливы, я же рад, что удалось сыграть в двух финалах подряд. На этот раз провел на поле 90 минут. Вся команда сыграла прекрасно, не нужно выделять кого-то индивидуально. Посмотрим, что такое ВАР в следующем сезоне, но сейчас он мне нравится! Я пожертвовал многим ради карьеры, игрок из Египта на таком уровне — просто невероятно.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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