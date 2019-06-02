«Обычно спустя 20 минут после матча я пьян. На этот раз пил только воду». Клопп и остальные — о победе «Ливерпуля»
Реакция иностранных СМИ, тренеров и игроков на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2) — в подборке «СЭ».
Реакция иностранных СМИ, тренеров и игроков на финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2) — в подборке «СЭ».
«Апофеоз рока и Клоппа» — такой заголовок выбрала испанская Marca после финального свистка: «Это должна была быть Лига чемпионов Клоппа». И он заслуженно получил трофей. Праздник английского футбола стал праздником невероятной напряженности на поле. Было мало футбола и слишком много атмосферы на трибунах. «Ливерпуль» забил на первой же минуте, благодаря пенальти Салаха, Ориги добавил второй мяч под конец встречи. Вышло так, что пролог и эпилог получились самыми яркими. «Тоттенхэм» вообще слишком поздно среагировал. «Ливерпуль» послушал гимн Лиги чемпионов, и со стартовым свистком принялся жечь на поле. Это фирменный стиль команды, которая не умеет играть медленно.
GloboEsporte (Бразилия): «Ливерпуль» избавился от неприятных воспоминаний с финала прошлого года в Киеве. Салах, который мог стать героем еще в 2018 году, но был заменен
Daily Mail (Англия): «Ливерпуль» — клуб, наполненный и подпитываемый эмоциональной энергией. Подогретые надеждой и жизнерадостностью Клоппа болельщики команды в большом количестве приехали в Мадрид. Там, жарким вечером, ранний пенальти Салаха и поздний гол Ориги, принесли фанатам непередаваемую радость и помогли Клоппу избавиться от репутации человека, который всегда проигрывает финалы. После этого трофея «Ливерпуль» вернул себе славу одного из элитных европейских клубов и забыл о боли поражения в чемпионской гонке с «Манчестер Сити». Это шестой кубок «Ливерпуля» и благодаря нему клуб обошел в списке самых титулованных «Баварию» и «Барселону», впереди лишь «Милан» и «Реал». Всего год назад эти парни, покидали поле в Киеве, опустошенные поражением в финале Лиги чемпионов. Этот сезон они играли в том числе и для того, чтобы стряхнуть с себя это разочарование и в субботу это получилось. Теперь вопрос что выиграл Клопп больше не актуален. Он встал в ряд с великими. Что же до «Тоттенхэма», то это был разочаровывающий матч для «шпор». Рискованная ставка на только восстановившихся после травм Кейна и Уинкса себя не оправдала.
La Gazzetta dello Sport (Италия): «Это было предначертано, возможно, написано, и совершенно точно предсказуемо. “Ливерпуль” выиграл Лигу чемпионов впервые показав футбол, в котором важен только результат. И забыл разочарование в чемпионате Англии. Проиграв в
The Guardian (Англия): «Шпоры» никогда не забудут момент, когда они упустили шанс выиграть самый важный трофей за 137 лет истории клуба. Для Маурисио Покеттино и его игроков это было сродни наблюдению за тем, как разрывают на кусочки красивую картину. В частности, им будет больно, что Алиссону так и не пришлось сделать выдающегося сэйва вплоть до последних минут матча. Суровая реальность на этом уровне такова, что слава не прилагается просто за участие в финале. В конце концов, вы не сможете почувствовать холод металла в ваших руках. «Ливерпуль» проходил нечто подобное год назад.
Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»
— Я так рад за парней, за всех болельщиков, за свою семью. Вы
Маурисио Покеттино, главный тренер «Тоттенхэма»
— Горжусь парнями, тем, как они бились на поле. Не повезло — пропустили гол с пенальти. Но мы боролись и здорово играли во втором тайме. Так что в целом должны сохранять оптимизм. Я очень рад, что тренирую этих ребят. А «Ливерпуль» поздравляю с победой.
Джордан Хендерсон, полузащитник «Ливерпуля»
— Без нашего тренера ничего бы не получилось. То, что Клопп сделал с тех пор, как пришел в команду, просто невероятно. Он создал особенную раздевалку — так что он в первую очередь заслужил титул, это его заслуга. Я же очень горд быть частью команды и ее капитаном. Это лучший момент в моей жизни. Об этом мечтал еще ребенком.
Мохаммед Салах, нападающий «Ливерпуля»
— Все счастливы, я же рад, что удалось сыграть в двух финалах подряд. На этот раз провел на поле 90 минут. Вся команда сыграла прекрасно, не нужно выделять
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)