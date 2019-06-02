Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, стала знаменитостью. Уже 1,2 млн подписчиков в инстаграме

Фотографии 22-летней девушки и видео ее забега в купальнике с названием сайта, специализирующегося на эротических пранках, обошли множество популярных интернет-изданий и активно тиражируются в соцсетях.
СМИ почти сразу удалось идентифицировать девушку, которая является возлюбленной популярного российского видеоблогера Виталия Здоровецкого. После того, как на спортивных сайтах стали выкладывать фотографии из ее профиля в инстаграме, пользователи соцсети начали активно подписываться на Кинси.
На данный момент у нее уже 1,2 млн подписчиков в инстаграме. И эта цифра еще будет расти. Для сравнения: столько же подписчиков у главной звезды сборной России по футболу Артема Дзюбы.