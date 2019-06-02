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10:37 (мск), источник: Sport24

Девушка в купальнике, прервавшая финал ЛЧ, стала знаменитостью. Уже 1,2 млн подписчиков в инстаграме

Американка Кинси Волански стала всемирно известна после того, как прервала финал Лиги чемпионов, выбежав на поле в Мадриде во время матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2).

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Фотографии 22-летней девушки и видео ее забега в купальнике с названием сайта, специализирующегося на эротических пранках, обошли множество популярных интернет-изданий и активно тиражируются в соцсетях.

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СМИ почти сразу удалось идентифицировать девушку, которая является возлюбленной популярного российского видеоблогера Виталия Здоровецкого. После того, как на спортивных сайтах стали выкладывать фотографии из ее профиля в инстаграме, пользователи соцсети начали активно подписываться на Кинси.

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На данный момент у нее уже 1,2 млн подписчиков в инстаграме. И эта цифра еще будет расти. Для сравнения: столько же подписчиков у главной звезды сборной России по футболу Артема Дзюбы.

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Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
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 Девушка в купальнике прервала финал Лиги чемпионов, выбежав на поле. Огненное видео
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