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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мохамед Салах: от слез до триумфа

Корреспондент «СЭ» — об одном из главных творцов победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

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Рассуждения на тему «Кто больше других заслужил этот триумф?» — обязательная составляющая каждого большого финала. Бывают герои абсолютные, а сейчас приходится выбирать. Наверное, многие назовут Юргена Клоппа. Потрясающего тренера, сделавшего этот великолепный «Ливерпуль», и одновременно большого человека, который за час до вылета красных в Мадрид записывал обращение к заболевшему раком болельщику. Немец проиграл бесчисленное число финалов, включая два лигочемпионских, но продолжал совершенствоваться и, кажется, создал команду своей мечты…

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Впрочем, стоп. О Клоппе напишут многие, однако кажется, что этот успех в не меньшей степени выстрадал Мохамед Салах. Год назад в Киеве вместе с египтянином рыдал весь мир, за исключением той части населения планеты, которая болеет за мадридский «Реал». Мо провел настолько фантастический сезон, что некоторые отчаянные люди принялись дискутировать о самой волшебной левой ноге мирового футбола, поставив африканца на одну ступеньку с Лео Месси.

Прошлогодний финал мог перевести Салаха в ранг футбольных небожителей, однако одно движение Серхио Рамоса убило сразу две мечты египетской звезды. Такое тонкое понятие, как «маленькие футбольные хитрости», а также репутация мадридского защитника ставят под большое сомнение случайность того эпизода. И от этого становилось еще больнее, потому что «Ливерпуль» с Салахом и без него — две большие разницы.

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Не говоря уже о сборной Египта, в кои-то веки сумевшей пробиться в финальный турнир чемпионата мира. Не будем кривить душой — состояние Салаха оказалось на руку российской сборной, хотя команда Станислава Черчесова могла победить «фараонов» и с идеальным Мо. Но в любом случае разговоры в духе «все хотят играть против самых сильных соперников в их лучшем состоянии» — не больше, чем профессиональная солидарность. На самом деле любой футболист и любая команда, прежде всего, стремятся исключительно к победам. И чем проще для этого условия — тем лучше, хотя перед камерами и диктофонами вам будут говорить про невероятное напряжение, про тех, кто способен без потери качества заменить лучших, и прочие банальности.

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В душе любой игрок «Ливерпуля» согласится с очевидным: «Тоттенхэм», при всем его героизме, виделся не таким страшным соперником, как выбитые «шпорами» из турнира «Манчестер Сити» с «Аяксом». И такие подарки судьбы, как назначенный на 23-й секунде 11-метровый, случаются раз в столетие. Но в любом случае хорошо знакомого оппонента еще требовалось обыграть, а пенальти реализовать. И то, и другое красные сделали, потому что в их составе был живой и здоровый Салах.

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После прошлогодних футбольных драм он тяжело входил в сезон, и никто не собирался делать скидки на его физическое и психологическое состояние. Голы были, а прежней легкости и изящества хватало далеко не всегда. Где-то Мо давал результат на зубах, и, в конце концов, характер сделал его прежним. Сначала — лучшим снайпером премьер-лиги наряду с Обамеяногом и одноклубником Мане. Теперь — автором победного гола в финале Лиги чемпионов.

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Разговоры в стиле «всего лишь с пенальти» прекращаем, потому что история знает немало драм подходивших к «точке» больших и даже великих мастеров. Салах проигрывать еще одну схватку с судьбой не собирался и не оставил шансов Ллорису. Сомнений в исходе этой дуэли не было, потому что в таких играх инициативу на себя берут только уверенные в своих силах люди.

Теперь все счастливы. Я рад, что сыграл во втором финале Лиги чемпионов подряд и провел на поле 90 минут. Каждый сегодня выложился на полную, не могу никого выделить индивидуально, ведь вся команда играла невероятно. ВАР? Мы увидим его и в следующем сезоне, но сейчас мне нравится эта система.
Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля»

Те, кто накануне финала может позволить себе шутку, которую обязательно припомнили бы в случае неудачи. Но, похоже, двукратный лучший снайпер АПЛ этого не боялся, ответив в эфире острому на язык Гари Линекеру: «Кейн был лучшим бомбардиром английского футбола, пока не пришел я». Пусть прозвучало это максимально корректно и уже после массы комплиментов в адрес звезды «Тоттенхэма», ливерпулец прошел по грани. Хотя победителей не судят.

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Тем более, после гола Салаха на «Ваньда Метрополитано» готовить шампанское можно было уже в перерыве, так как в этом сезоне до игры в испанской столице «Ливерпуль» 26 раз вел в счете по истечению первых 45 минут и 26 раз доводил дело до победы! Клопп сделал красных почти идеальной командой, и Мо был ее неотъемлемой частью. Но правильнее назвать египтянина победным элементом. В Киеве его безжалостно выбили из игры, зато в Мадриде победный пазл сложился в слово «чемпионы», и теперь можно позволить себе немного безумия, выкрасив волосы в красный цвет.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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