Мохамед Салах: от слез до триумфа
Корреспондент «СЭ» — об одном из главных творцов победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Корреспондент «СЭ» — об одном из главных творцов победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Рассуждения на тему «Кто больше других заслужил этот триумф?» — обязательная составляющая каждого большого финала. Бывают герои абсолютные, а сейчас приходится выбирать. Наверное, многие назовут Юргена Клоппа. Потрясающего тренера, сделавшего этот великолепный «Ливерпуль», и одновременно большого человека, который за час до вылета красных в Мадрид записывал обращение к заболевшему раком болельщику. Немец проиграл бесчисленное число финалов, включая два лигочемпионских, но продолжал совершенствоваться и, кажется, создал команду своей мечты…
Впрочем, стоп. О Клоппе напишут многие, однако кажется, что этот успех в не меньшей степени выстрадал Мохамед Салах. Год назад в Киеве вместе с египтянином рыдал весь мир, за исключением той части населения планеты, которая болеет за мадридский «Реал». Мо провел настолько фантастический сезон, что некоторые отчаянные люди принялись дискутировать о самой волшебной левой ноге мирового футбола, поставив африканца на одну ступеньку с Лео Месси.
Прошлогодний финал мог перевести Салаха в ранг футбольных небожителей, однако одно движение Серхио Рамоса убило сразу две мечты египетской звезды. Такое тонкое понятие, как «маленькие футбольные хитрости», а также репутация мадридского защитника ставят под большое сомнение случайность того эпизода. И от этого становилось еще больнее, потому что «Ливерпуль» с Салахом и без него — две большие разницы.
Не говоря уже о сборной Египта, в
В душе любой игрок «Ливерпуля» согласится с очевидным: «Тоттенхэм», при всем его героизме, виделся не таким страшным соперником, как выбитые «шпорами» из турнира «Манчестер Сити» с «Аяксом». И такие подарки судьбы, как назначенный на 23-й секунде 11-метровый, случаются раз в столетие. Но в любом случае хорошо знакомого оппонента еще требовалось обыграть, а пенальти реализовать. И то, и другое красные сделали, потому что в их составе был живой и здоровый Салах.
После прошлогодних футбольных драм он тяжело входил в сезон, и никто не собирался делать скидки на его физическое и психологическое состояние. Голы были, а прежней легкости и изящества хватало далеко не всегда.
Разговоры в стиле «всего лишь с пенальти» прекращаем, потому что история знает немало драм подходивших к «точке» больших и даже великих мастеров. Салах проигрывать еще одну схватку с судьбой не собирался и не оставил шансов Ллорису. Сомнений в исходе этой дуэли не было, потому что в таких играх инициативу на себя берут только уверенные в своих силах люди.
Теперь все счастливы. Я рад, что сыграл во втором финале Лиги чемпионов подряд и провел на поле 90 минут. Каждый сегодня выложился на полную, не могу никого выделить индивидуально, ведь вся команда играла невероятно. ВАР? Мы увидим его и в следующем сезоне, но сейчас мне нравится эта система.
Те, кто накануне финала может позволить себе шутку, которую обязательно припомнили бы в случае неудачи. Но, похоже, двукратный лучший снайпер АПЛ этого не боялся, ответив в эфире острому на язык Гари Линекеру: «Кейн был лучшим бомбардиром английского футбола, пока не пришел я». Пусть прозвучало это максимально корректно и уже после массы комплиментов в адрес звезды «Тоттенхэма», ливерпулец прошел по грани. Хотя победителей не судят.
Тем более, после гола Салаха на «Ваньда Метрополитано» готовить шампанское можно было уже в перерыве, так как в этом сезоне до игры в испанской столице «Ливерпуль» 26 раз вел в счете по истечению первых 45 минут и 26 раз доводил дело до победы! Клопп сделал красных почти идеальной командой, и Мо был ее неотъемлемой частью. Но правильнее назвать египтянина победным элементом. В Киеве его безжалостно выбили из игры, зато в Мадриде победный пазл сложился в слово «чемпионы», и теперь можно позволить себе немного безумия, выкрасив волосы в красный цвет.
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)