Мохамед Салах: от слез до триумфа

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Рассуждения на тему «Кто больше других заслужил этот триумф?» — обязательная составляющая каждого большого финала. Бывают герои абсолютные, а сейчас приходится выбирать. Наверное, многие назовут Юргена Клоппа. Потрясающего тренера, сделавшего этот великолепный «Ливерпуль», и одновременно большого человека, который за час до вылета красных в Мадрид записывал обращение к заболевшему раком болельщику. Немец проиграл бесчисленное число финалов, включая два лигочемпионских, но продолжал совершенствоваться и, кажется, создал команду своей мечты…

Впрочем, стоп. О Клоппе напишут многие, однако кажется, что этот успех в не меньшей степени выстрадал Мохамед Салах. Год назад в Киеве вместе с египтянином рыдал весь мир, за исключением той части населения планеты, которая болеет за мадридский «Реал». Мо провел настолько фантастический сезон, что некоторые отчаянные люди принялись дискутировать о самой волшебной левой ноге мирового футбола, поставив африканца на одну ступеньку с Лео Месси.

Прошлогодний финал мог перевести Салаха в ранг футбольных небожителей, однако одно движение Серхио Рамоса убило сразу две мечты египетской звезды. Такое тонкое понятие, как «маленькие футбольные хитрости», а также репутация мадридского защитника ставят под большое сомнение случайность того эпизода. И от этого становилось еще больнее, потому что «Ливерпуль» с Салахом и без него — две большие разницы.

Не говоря уже о сборной Египта, в кои-то веки сумевшей пробиться в финальный турнир чемпионата мира. Не будем кривить душой — состояние Салаха оказалось на руку российской сборной, хотя команда Станислава Черчесова могла победить «фараонов» и с идеальным Мо. Но в любом случае разговоры в духе «все хотят играть против самых сильных соперников в их лучшем состоянии» — не больше, чем профессиональная солидарность. На самом деле любой футболист и любая команда, прежде всего, стремятся исключительно к победам. И чем проще для этого условия — тем лучше, хотя перед камерами и диктофонами вам будут говорить про невероятное напряжение, про тех, кто способен без потери качества заменить лучших, и прочие банальности.

В душе любой игрок «Ливерпуля» согласится с очевидным: «Тоттенхэм», при всем его героизме, виделся не таким страшным соперником, как выбитые «шпорами» из турнира «Манчестер Сити» с «Аяксом». И такие подарки судьбы, как назначенный на 23-й секунде 11-метровый, случаются раз в столетие. Но в любом случае хорошо знакомого оппонента еще требовалось обыграть, а пенальти реализовать. И то, и другое красные сделали, потому что в их составе был живой и здоровый Салах.

После прошлогодних футбольных драм он тяжело входил в сезон, и никто не собирался делать скидки на его физическое и психологическое состояние. Голы были, а прежней легкости и изящества хватало далеко не всегда. Где-то Мо давал результат на зубах, и, в конце концов, характер сделал его прежним. Сначала — лучшим снайпером премьер-лиги наряду с Обамеяногом и одноклубником Мане. Теперь — автором победного гола в финале Лиги чемпионов.

Разговоры в стиле «всего лишь с пенальти» прекращаем, потому что история знает немало драм подходивших к «точке» больших и даже великих мастеров. Салах проигрывать еще одну схватку с судьбой не собирался и не оставил шансов Ллорису. Сомнений в исходе этой дуэли не было, потому что в таких играх инициативу на себя берут только уверенные в своих силах люди.

Теперь все счастливы. Я рад, что сыграл во втором финале Лиги чемпионов подряд и провел на поле 90 минут. Каждый сегодня выложился на полную, не могу никого выделить индивидуально, ведь вся команда играла невероятно. ВАР? Мы увидим его и в следующем сезоне, но сейчас мне нравится эта система. Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля»

Те, кто накануне финала может позволить себе шутку, которую обязательно припомнили бы в случае неудачи. Но, похоже, двукратный лучший снайпер АПЛ этого не боялся, ответив в эфире острому на язык Гари Линекеру: «Кейн был лучшим бомбардиром английского футбола, пока не пришел я». Пусть прозвучало это максимально корректно и уже после массы комплиментов в адрес звезды «Тоттенхэма», ливерпулец прошел по грани. Хотя победителей не судят.