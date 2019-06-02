СМИ: «Ливерпуль» заработал в Лиге чемпионов сезона-2018/19 около €110 млн
ТАСС, 2 июня. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заработал за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 около €110 млн. Об этом в воскресенье сообщила газета Mirror.
ТАСС, 2 июня. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заработал за выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 около €110 млн. Об этом в воскресенье сообщила газета Mirror.
В финальном матче, который прошел 1 июня в Мадриде, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0. Голы забили Мохаммед Салах (2-я минута с пенальти) и Дивок Ориги (87).
По информации издания, клуб получил в районе €19 млн за победу в турнире. Всего за участие в Лиге чемпионов «Ливерпуль» заработал €74,35 млн. Предполагается, что английская команда также получит около €35 млн от продажи телевизионных прав. «Тоттенхэм», по информации издания, заработал примерно на €1 млн меньше, чем «Ливерпуль».
«Ливерпуль» в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах, до сезона-1992/93 турнир носил название Кубок европейских чемпионов. По этому показателю «Ливерпуль» уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7). Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)