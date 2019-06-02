Венгер: Это был очень-очень средний «Ливерпуль»

«Лично я считаю, что это был очень-очень средний “Ливерпуль”. “Тоттенхэм” мог добиться большего. Им немного не доставало инстинкта убийцы. Я связываю это с тем, что дело скорее в психологии, нежели в реальном уровне игры», — приводит слова Венгера Goal.com (EN).