Английские клубы могут бойкотировать еврокубки при изменении формата ЛЧ

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Издание отмечает, что на следующей неделе клубы премьер-лиги будут обсуждать меры противодействия предлагаемым реформам. В материале говорится, что многие клубы настроены против нововведений, инициатором которых является Ассоциация европейских клубов (ECA), поскольку полагают, что они нанесут ущерб популярности и коммерческой привлекательности лиги.

Некоторые английские клубы допускают, что угроза бойкота еврокубков может стать ответом на реформы, которые должны вступить в силу в 2024 году, говорится в материале.

УЕФА рассматривает возможность изменения формата Лиги чемпионов. Предполагается, что в турнире появится система лиг, а клубы будут в зависимости от выступлений повышаться или понижаться в классе. В общей сложности в турнире примут участие 128 команд, которые будут разделены на три дивизиона.