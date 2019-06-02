Английские клубы могут бойкотировать еврокубки при изменении формата ЛЧ
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Некоторые клубы английской футбольной
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Некоторые клубы английской футбольной
Издание отмечает, что на следующей неделе клубы
Некоторые английские клубы допускают, что угроза бойкота еврокубков может стать ответом на реформы, которые должны вступить в силу в 2024 году, говорится в материале.
УЕФА рассматривает возможность изменения формата Лиги чемпионов. Предполагается, что в турнире появится система лиг, а клубы будут в зависимости от выступлений повышаться или понижаться в классе. В общей сложности в турнире примут участие 128 команд, которые будут разделены на три дивизиона.
Согласно проекту, в высшем дивизионе, как и сейчас, будет выступать 32 команды, однако 24 из них будут автоматически сохранять места на следующий сезон. Сейчас клубы отбираются в групповой этап Лиги чемпионов на основании результатов выступления в национальных чемпионатах.