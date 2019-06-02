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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Английские клубы могут бойкотировать еврокубки при изменении формата ЛЧ

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Некоторые клубы английской футбольной премьер-лиги предлагают пригрозить бойкотом проходящих под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) европейских турниров, если УЕФА одобрит новый формат Лиги чемпионов, сообщает Times.

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Издание отмечает, что на следующей неделе клубы премьер-лиги будут обсуждать меры противодействия предлагаемым реформам. В материале говорится, что многие клубы настроены против нововведений, инициатором которых является Ассоциация европейских клубов (ECA), поскольку полагают, что они нанесут ущерб популярности и коммерческой привлекательности лиги.

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Некоторые английские клубы допускают, что угроза бойкота еврокубков может стать ответом на реформы, которые должны вступить в силу в 2024 году, говорится в материале.

УЕФА рассматривает возможность изменения формата Лиги чемпионов. Предполагается, что в турнире появится система лиг, а клубы будут в зависимости от выступлений повышаться или понижаться в классе. В общей сложности в турнире примут участие 128 команд, которые будут разделены на три дивизиона.

Согласно проекту, в высшем дивизионе, как и сейчас, будет выступать 32 команды, однако 24 из них будут автоматически сохранять места на следующий сезон. Сейчас клубы отбираются в групповой этап Лиги чемпионов на основании результатов выступления в национальных чемпионатах.

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