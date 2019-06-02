Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2018/19

Всего в символическую сборную вошли 20 игроков, которых выбрали технические наблюдатели УЕФА.
Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: голкиперы — Алиссон Беккер («Ливерпуль») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»); защитники — Маттейс де Лигт («Аякс», Нидерланды), Ян Вертонген («Тоттенхэм», Англия), ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»); полузащитники — Мохаммед Сиссоко («Тоттенхэм»), Хаким Зиеш, Френки де Йонг (оба — «Аякс»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Тонги Ндомбеле («Лион», Франция), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»); нападающие — Давид Нерес, Душан Тадич (оба — «Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Месси, Садио Мане («Ливерпуль»), Роналду, Лукас Моура («Тоттенхэм»).
Финальный матч турнира между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», прошедший в субботу, завершился победой ливерпульского клуба со счетом 2:0. «Ливерпуль» в шестой раз стал победителем турнира.