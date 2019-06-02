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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Прервавшую матч полуголую модель лишили страницы с миллионом подписчиков

Instagram-аккаунт американской модели Кинси Волански, прервавшей финальный матч Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2), был заблокирован администрацией социальной сети.

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Представители Instagram не объяснили причину блокировки. Волански также пока никак не прокомментировала ситуацию.

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Акция Волански прошла 1 июня. Девушка, одетая в черный закрытый купальник, добежала почти до центра поля, где ее догнали сотрудники службы безопасности. Она не оказала сопротивления и покинула поле.

Позже выяснилось, что модель состоит в отношениях с российским пранкером Виталием Здоровецким. На ее купальнике было написано Vitaly Uncensored — так называется блог Здоровецкого на YouTube, где он выкладывает розыгрыши прохожих с полураздетыми девушками.

После случившегося на страницу модели в Instagram подписались более 500 тысяч человек. Число подписчиков Волански до блокировки достигло почти миллиона.

Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 63272 зрителя
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЮрген Клопп
Голы
Мохамед Салах2′
Дивок Ориги(Жоэль Матип)87′
Составы команд
1Юго Ллорис
13Алиссон
2Киран Триппьер
66Трент Александр-Арнолд
3Дэнни Роуз
26Эндрю Робертсон
4Тоби Алдервейрелд
4Виргил ван Дейк
5Ян Фертонген
32Жоэль Матип
7Сон Хын Мин
14Джордан Хендерсон
23Кристиан Эриксен
11Мохамед Салах
10Харри Кейн
3Фабинью
20Деле Алли
81′
5Джорджиньо Вайналдум
62′
18Фернандо Льоренте
7Джеймс Милнер
8Харри Уинкс
66′
9Роберту Фирмину
58′
27Лукас Моура
27Дивок Ориги
17Мусса Сиссоко
74′
10Садио Мане
90′
15Эрик Дайер
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты5
16Удары (всего)14
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые9
5Фолы6
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Боковой судьяЮре Прапротник(Словения)
Боковой судьяРоберт Вукан(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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