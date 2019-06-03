Футболисты пели, Клопп считал кубки. Сумасшедший чемпионский парад «Ливерпуля» после победы в ЛЧ
После этих видео вы захотите телепортироваться в Ливерпуль.
После этих видео вы захотите телепортироваться в Ливерпуль.
В субботу «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» в финале Лиги чемпионов. В воскресенье днем «красные» привезли трофей домой.
Пока команда была в воздухе, руководство клуба готовилось к празднованиям. Для начала обновили чемпионскую стену.
Затем подготовили чемпионский автобус.
И поехали!
Футболисты показывали кубок десяткам тысяч болельщиков, которые собрались на улицах Ливерпуля.
Главный тренер команды Юрген Клопп пытался сосчитать, какой это для «Ливерпуля» Кубок чемпионов по счету.
Трент
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум праздновал так активно, что даже уронил свой телефон. Обошлось без жертв.
Футболисты пели не хуже фанатов.
Салют из конфетти. Куда же без него?
«Невероятно. Спасибо, красные», — Вирджил ван Дейк до сих пор в шоке. Мы тоже.
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)