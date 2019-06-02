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2 июня, источник: ТАСС

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19

ТАСС, 2 июня. Гол португальского футболиста итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду в ворота английского «Манчестер Юнайтед» в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: Reuters

В матче четвертого тура групповой стадии «Ювентус» уступил дома «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. Роналду забил гол на 65-й минуте, переправив мяч в ворота одним касанием после длинной передачи Леонардо Бонуччи из глубины поля.

Футбол

Лига чемпионов 2018/2019
Группа H, 7.11.2018, 23:00

Ювентус1Манчестер Юнайтед2

Второе место в рейтинге занял гол со штрафного удара аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси в ворота английского «Ливерпуля» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов (3:0). Третьим стал результативный удар полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане с разворота возле линии штрафной площади в ворота немецкой «Баварии» в 1/8 финала турнира (3:1).

Также в число десяти лучших голов Лиги чемпионов вошли мячи Ивана Ракитича («Тоттенхэм» — «Барселона», второй тур группового этапа), Лероя Сане («Манчестер Сити» — «Хоффенхайм», шестой тур группового этапа), Килиана Мбаппе («Манчестер Юнайтед» — ПСЖ, первый матч 1/8 финала), Рахима Стерлинга («Манчестер Сити» — «Шахтер», четвертый тур группового этапа), Усмана Дембеле («Барселона» — «Тоттенхэм», шестой тур группового этапа), Фелиппе Коутиньо («Барселона» — «Манчестер Юнайтед», ответный матч четвертьфинала) и Луиса Суареса («Барселона» — «Ливерпуль», первый матч ½ финала).

Финальный матч турнира между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», прошедший в субботу, завершился победой ливерпульского клуба со счетом 2:0. «Ливерпуль» в шестой раз стал победителем турнира.

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