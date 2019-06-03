Моуринью составил символическую сборную Лиги чемпионов в сезоне-2018/19
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью составил символическую сборную по итогам минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, триумфатором которого стал «Ливерпуль».
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью составил символическую сборную по итогам минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, триумфатором которого стал «Ливерпуль».
«Для начала хочу сказать, что ограничился бы исключительно представителями
Место в воротах занимает голкипер “Ливерпуля” Алисон Бекер, особенно с учётом его выступления в финале. В нужный момент он помог команде добиться успеха.
Дуэт крайних защитников также составят двое представителей победителя Лиги чемпионов — Эндрю Робертсон и Трент
Центр обороны? Вирджил ван Дейк — король. Футболист
Что касается центра полузащиты, безусловно, хотелось бы вновь отметить представителей “Ливерпуля”, но Клопп перепробовал много сочетаний в этой линии. В матче с “Барселоной” блеснул Вейналдум, но также там успели поиграть и Наби Кейта с Джеймсом Милнером. Поэтому я остановлю свой выбор на молодом дуэте из “Аякса” — Френки де Йонге и Донни ван де Беке. У этих ребят отличное будущее. Они продемонстрировали, что способны успешно выступать не только в родных стенах, блестяще проявив себя в гостевых встречах с “Реалом” и “Ювентусом”. Третьим центральным хавбеком станет Кристиан Эриксен из “Тоттенхэма”. Он показал не лучшее выступление в финале, а также допустил грубую ошибку в серии с “Аяксом”, но заслужил место в символической сборной.
Тройка форвардов? Здесь не будет Криштиану Роналду, потому что “Ювентус” не смог добраться до финала. Поэтому трио нападающих будет состоять из Салаха, Мане и Лионеля Месси», — цитирует Моуринью «RT на русском».