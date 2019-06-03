Моуринью составил символическую сборную Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

«Для начала хочу сказать, что ограничился бы исключительно представителями команд-участниц полуфиналов. Безусловно, многие успешно выступали на других стадиях, но считаю, что это является справедливым решением.



Место в воротах занимает голкипер “Ливерпуля” Алисон Бекер, особенно с учётом его выступления в финале. В нужный момент он помог команде добиться успеха.



Дуэт крайних защитников также составят двое представителей победителя Лиги чемпионов — Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд. Они оба феноменальные атлеты — физически развитые и агрессивные на поле. Каждый из них в меру высокомерен и не боится брать игру на себя.



Центр обороны? Вирджил ван Дейк — король. Футболист топ-уровня и потрясающий лидер на поле. Место второго защитника займёт Матейс де Лигт. Он стал автором множества важных голов, отлично играл на своей позиции и доказал, что достоин места в символической сборной турнира.



Что касается центра полузащиты, безусловно, хотелось бы вновь отметить представителей “Ливерпуля”, но Клопп перепробовал много сочетаний в этой линии. В матче с “Барселоной” блеснул Вейналдум, но также там успели поиграть и Наби Кейта с Джеймсом Милнером. Поэтому я остановлю свой выбор на молодом дуэте из “Аякса” — Френки де Йонге и Донни ван де Беке. У этих ребят отличное будущее. Они продемонстрировали, что способны успешно выступать не только в родных стенах, блестяще проявив себя в гостевых встречах с “Реалом” и “Ювентусом”. Третьим центральным хавбеком станет Кристиан Эриксен из “Тоттенхэма”. Он показал не лучшее выступление в финале, а также допустил грубую ошибку в серии с “Аяксом”, но заслужил место в символической сборной.



Тройка форвардов? Здесь не будет Криштиану Роналду, потому что “Ювентус” не смог добраться до финала. Поэтому трио нападающих будет состоять из Салаха, Мане и Лионеля Месси», — цитирует Моуринью «RT на русском».