СМИ: Испанская полиция арестовала фаната «Ливерпуля», которого считали пропавшим без вести

Ранее сообщалось, что 23-летний Нигус исчез после финального матча Лиги чемпионов в Мадриде с «Тоттенхэмом» (2:0). Болельщик должен был прилететь домой сегодня (в Англию), но семья так и не получила от него никаких сообщений.