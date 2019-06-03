СМИ: Испанская полиция арестовала фаната «Ливерпуля», которого считали пропавшим без вести
Болельщик «Ливерпуля» Макаули Нигус, который считался пропавшим без вести, арестован испанской полицией, утверждает TeleMadrid.
Болельщик «Ливерпуля» Макаули Нигус, который считался пропавшим без вести, арестован испанской полицией, утверждает TeleMadrid.
Подробности задержания не уточняются.
Ранее сообщалось, что 23-летний Нигус исчез после финального матча Лиги чемпионов в Мадриде с «Тоттенхэмом» (2:0). Болельщик должен был прилететь домой сегодня (в Англию), но семья так и не получила от него никаких сообщений.
|Маурисио Покеттино
|Юрген Клопп
|Мохамед Салах
|2′
|Дивок Ориги(Жоэль Матип)
|87′
|1
|Юго Ллорис
|13
|Алиссон
|2
|Киран Триппьер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|3
|Дэнни Роуз
|26
|Эндрю Робертсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Ян Фертонген
|32
|Жоэль Матип
|7
|Сон Хын Мин
|14
|Джордан Хендерсон
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Мохамед Салах
|10
|Харри Кейн
|3
|Фабинью
|20
|Деле Алли
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
62′
|18
|Фернандо Льоренте
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Харри Уинкс
66′
|9
|Роберту Фирмину
58′
|27
|Лукас Моура
|27
|Дивок Ориги
|17
|Мусса Сиссоко
74′
|10
|Садио Мане
90′
|15
|Эрик Дайер
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|9
|5
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник(Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан(Словения)