«Тобол» лишился домашних матчей в Лиге Европы

С 15 июня аэропорт Костаная закроется на ремонт, который, предположительно, займет два с половиной месяца.

Из-за этого «Тобол» не может сертифицировать свой стадион, так как регламент ЛЕ требует наличия в городе работающего международного аэропорта.

В ЛЕ «Тобол», как и «Кайрат» с «Ордабасы», стартует с первого отборочного раунда, жеребьевка которого пройдет 18 июня.