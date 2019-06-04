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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» лишился домашних матчей в Лиге Европы

Костанайский «Тобол» будет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. Об этом объявил официальный сайт клуба.

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С 15 июня аэропорт Костаная закроется на ремонт, который, предположительно, займет два с половиной месяца.

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Из-за этого «Тобол» не может сертифицировать свой стадион, так как регламент ЛЕ требует наличия в городе работающего международного аэропорта.

В ЛЕ «Тобол», как и «Кайрат» с «Ордабасы», стартует с первого отборочного раунда, жеребьевка которого пройдет 18 июня.

При этом и шымкентский клуб домашние матчи будет играть на Центральном стадионе Алматы, так как закроет свой стадион на полтора года из-за реконструкции.

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