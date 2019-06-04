«Тобол» лишился домашних матчей в Лиге Европы
Костанайский «Тобол» будет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе «Астана Арена» в
Костанайский «Тобол» будет проводить домашние матчи Лиги Европы на стадионе «Астана Арена» в
С 15 июня аэропорт Костаная закроется на ремонт, который, предположительно, займет два с половиной месяца.
В ЛЕ «Тобол», как и «Кайрат» с «Ордабасы», стартует с первого отборочного раунда, жеребьевка которого пройдет 18 июня.
При этом и шымкентский клуб домашние матчи будет играть на Центральном стадионе Алматы, так как закроет свой стадион на полтора года